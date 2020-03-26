«Мне испортили лицо, сделали асимметрию»: Боня призналась в неудачных «уколах красоты»

Виктория Боня много путешествует, воспитывает дочку Анджелину и при этом является моделью и бьюти-блогером. Девушка снимает ролики, показывая, как правильно наносить косметику и подчеркивать свою красоту. Очень часто светская львица дает советы и рассказывает о последних трендах. Поклонники восхищаются внешностью бывшей участницы реалити-шоу. В 40 лет она может похвастаться стройной фигурой и гладкой кожей.

Однако Виктория всегда была максимально откровенна с поклонниками. Она призналась, что в свое время делала уколы красоты, но этот опыт оказался неудачным. «Помнится в свои 26 лет я ходила, закалывала себе носогубки — мне испортили лицо, сделали асимметрию. Закалывала гель — это потом скатывалось, превращалось в мешки… Позже я поняла, что кроме собственных мышц ничего не будет так держать и придавать красивый молодой вид моим глазам, моей коже», — поделилась девушка.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro она также подтвердила этот факт и рассказала, как теперь поддерживает свою молодость.

«Я отказалась от всяких инъекций, гелей. Уже три года абсолютно ничего не делаю. зато делаю зарядки для лица. Запустила онлайн марафон, так как все равно дома сидим, мы там делаем зарядку для глаз, потому будет зарядка для овала лица, шеи. Это то, что я делаю много лет. И вы знаете, результат прост ошеломляющий. Через 2-3 занятия ты видишь, как у тебя подтягивается шея, открываются веки», — поделилась светская львица. Она отметила, что также любит делать массаж природными маслами, чтобы питать кожу и дать ей отдохнуть.

Врач-косметолог Александра Гонт объяснила, почему может произойти асимметрия лица, как этого избежать или исправить последствия неудачных уколов красоты.

«Виктория Боня была пациенткой нашей клиники, мы с ней лично знакомы. Она приходила поправлять то, что ей сделали в Америке у знаменитого косметолога. Асимметрия вещь весьма нормальная, так как мы абсолютно не симметричны. С помощью филлеров, если есть природная асимметрия и если неопытный доктор, то он может эту асимметрию только подчеркнуть. А опытный доктор может наоборот поправить асимметрию. Мы работаем, как скульпторы — можем лепить лица, зная анатомию, свойства препаратов. Мы наоборот исправляем асимметрии. Если такое случилось, что страшного в этом ничего нет. Есть препараты, которые растворяют эти филлеры», — рассказала эксперт.

Она отметила, что есть постоянные филлеры, но они дешевые и ими уже редко пользуются профессионалы своего дела. Косметолог пояснила, что очень важно, чтобы у работника клиники или салона красоты было медицинское образование. Именно эксперт подбирает филлеры, его плотность и состав для каждой части лица, поэтому важно выбрать образованного и опытного косметолога, чтобы избежать плохих последствий. А вот массаж лица и шеи, действительно может улучшить кровоток и состояние кожи. При этом он не вреден организму.

Справка Teleprogramma.pro: врач-косметолог Александра Гонт является действительным членом Российского общества эстетической медицины, Российского национального общества мезотерапии, Всемирной эстетической медицины аnti-age терапии, Европейской ассоциации специалистов эстетической медицины и мезотерапии.

Гонт имеет стаж работы в косметологии более 20 лет. Также она прошла более 60 стажировок и курсов повышения квалификации по различным направлениям косметологии, в том числе за рубежом — в Германии, Франции и Японии.