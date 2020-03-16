«Давайте не будем впадать в панику»: Волочкова обратилась к фанатам из-за коронавируса 

Сама балерина вслед за Светланой Бондарчук, Анастасией Шубской и Марией Мироновой обзавелась защитной маской.

Анастасия Волочкова призывает поклонников не поддаваться панике. Так, экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова не осталась в стороне от темы, связанной с распространением коронавируса.

Артистка балета уверена в том, что в ближайшее время все наладится. Кроме того, знаменитость подчеркнула, что наши сограждане не должны опускать руки и впадать в депрессии на фоне всеобщих настроений.

больше по теме Здоровье превыше всего: Маликова и Шубская носят одноразовые маски Возлюбленная хоккеиста Александра Овечкина также обзавелась защитными перчатками.

К слову, вслед за Светланой Бондарчук, Стефанией Маликовой, Ольгой Бузовой, Анастасией Шубской, Марией Мироновой и многими другими балерина все-таки обзавелась защитной маской.

Примечательно, что пока одни выбирают одноразовые медицинские маски, другие отдают предпочтение маскам с клапанами, как это сделала 45-летняя Яна Рудковская. Но при всем этом супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, после поездки во Францию сообщила о добровольном карантине.

«Очень грустно наблюдать за происходящим! Давайте не будем опускать руки, впадать в панику и депрессию. Все наладится и будет хорошо. Всем моим человеческим участием, личным временем, физическими силами и душой я с вами», — отметила Волочкова.

Примечательно, что Яна Рудковская из-за карантина решила перенести запланированный юбилей и отменить семейный отпуск. К слову, младшая сестра 65-летнего Игоря Крутого все-таки устроила вечеринку по случаю дня рождения.

Так, на празднике виновницы торжества присутствовали именитые гости, среди которых были замечены Лера Кудрявцева, казахский певец Димаш, Николай Басков, Татьяна Навка, Валдис Пельш, Николай Цискаридзе, певица Жасмин и многие другие.