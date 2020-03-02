«В тонусе меня держит профессия»: 54-летняя Безрукова высказалась о своей фигуре

На личной страничке в Instagram 54-летняя Ирина Безрукова вступила в переписку с поклонниками. Так, по словам актрисы, она решила ответить на один из самых часто задаваемых ей вопросов. Знаменитость заверила, что время от времени подписчики возвращаются к волнующей их теме, спрашивая о том, как ей удается поддерживать тело в хорошей форме.

Как утверждает Ирина, она не любит выматывающих тренировок в спортивном зале. Оставаться в тонусе Безруковой помогает ее профессия. Актриса уточнила, что ее героини в кино ездят верхом, бегают, падают в реки. И все это нужно исполнять не по одному дублю.

Кроме того, знаменитость участвует в различных проектах, требующих полной самоотдачи как на эмоциональном, так и на физическом уровне. Артистка напомнила, что участвовала в шоу «Последний герой» и «Танцы со звездами». В свои 54 года Безрукова очень внимательно следит за тем, что ест.

«В тонусе меня хорошо держит профессия… У меня сбалансированное раздельное питание, каждый день я пью по 2,5 литра чистой воды. В моем меню нет сдобы, газированных напитков и консервированных продуктов», — заверила Ирина.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, наставница проекта «Голос.Дети» на Первом канале Полина Гагарина утверждала, что занимается спортом не ради похудения. А для того, чтобы избежать проблем со здоровьем. Возлюбленная модного фотографа Дмитрия Исхакова подчеркнула, что иногда позволяет себе полакомиться фастфудом: гамбургером, чипсами и газировкой.

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