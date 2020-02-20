«Я делаю ботокс»: Алсу призналась, как следит за своей внешностью

В программе «Осторожно, Собчак» на этой неделе побывала певица Алсу. В интервью Ксения Собчак затронула вопрос улучшения внешности, который сегодня в индустрии красоты невероятно популярен.

Ведущая спросила, делает ли ее гостья какие-то процедуры, и сама при этом первой ответила на свой вопрос: «Вот я так и не решилась на жесткую пластику, хотя все мои хейтеры мне об этом всегда писали». И добавила: «Я делаю ботокс раз в год».

Алсу признаваться не спешила и начала с того, что часто сталкивается с непониманием со стороны публики.

«Меня, на самом деле, тоже удивляют эти вопросы. «Как вы так сохранились? Так молоды!» А как я должна выглядеть в 36 лет? Ну как? Как старуха или что? Я не понимаю просто, даже этого восхищения не понимаю», — начала размышлять певица.

«Ну ты делаешь какие-нибудь уколы красоты?» — прямо спросила Собчак. И Алсу призналась: «Я делаю ботокс, да». Кроме того, звезда назвала еще «гиалуронку», а также «витаминчики разные».

В косметологии подобные инъекции на сегодняшний день — один из самых востребованных способов омоложения, утверждают эксперты. Специально для Teleprogramma.pro Владимир Плахотин, пластический хирург, рассказал, какое действие ботокса снискало ему такую популярность.

«Ботулотоксин является ядом, но ничего страшного в его применении нет. Этот нейротоксин помогает «заморозить» мимические морщины, действует безотказно и быстро, за что и любим огромным количеством женщин. Применяется он также, как и другие инъекционные методы по показаниям примерно с 25 лет. И чем раньше начать профилактику мимических морщин, тем больше шансов, что они не превратятся в дальнейшем в заломы», — рассказал эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Владимир Плахотин — пластический хирург, косметолог. Обучался хирургии в Московском Втором медицинском институте, откуда после 4 курса перевелся в Саратовскую военно-медицинскую академию. С 1997 года посвятит себя пластической хирургии. В настоящее время ведет прием в городской поликлинике г. Москвы № 220, где возглавляет отделение врачебной косметологии. За плечами Владимира Плахотина — многочисленные стажировки у лучших отечественных и зарубежных пластических хирургов, поскольку специалист постоянно интересуется современными методами работы с лицом и телом.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Перед любой косметологической процедурой проконсультируйтесь с квалифицированным врачом-специалистом.