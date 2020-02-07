КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Тренер 50-летней Джей Ло раскрыл секрет ее шикарной формы

Латиноамериканка шокировала гостей превосходной фигурой во время выступления на Супербоуле.

Тренер 50-летней Джей Ло раскрыл секрет ее шикарной формы
Дженнифер Лопес/Фото: https://www.instagram.com/p/B6eDk4GJtBE/

Персональный тренер Дженнифер Лопес раскрыл секрет превосходной спортивной формы 50-летней певицы. Недавно латиноамериканка шокировала зрителей ежегодного спортивного события Супербоул — вместе с Шакирой певица продемонстрировала невероятные чудеса эквилибристики и работоспособности. Сразу после этого люди захотели узнать, как Лопес удается оставаться в превосходной форме, несмотря на возраст и отсутствие свободного времени.

Дэвид Кирш рассказал, что ничего сверхъестественного Лопес не делает. В основе ее отличной фигуры лежат активные тренировки (не менее шести раз в неделю) и правильное питание, согласованное со специалистами и врачами.

Джей Ло никогда не соглашается выполнять одни и те же задания подряд — она регулярно чередует физические нагрузки и постоянно пробует что-то новое. Исполнительнице не чужды ни спокойная йога, ни суровый бокс, отмечает The Sun.

Акцент же специалисты делают на кикбоксинг, танцы на пилоне и пресс. Соблюдает Лопес и режим сна — чтобы поддерживать молодость, певица спит не меньше 9–10 часов. В рационе артистка делает ставку на мясо, а чаю и кофе предпочитает обычную воду. В ресторанах Лопес также питается только здоровой едой.

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Дженнифер ЛопесЛопес новостиЛопес фигураСупербоул
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Тренер 50-летней Джей Ло раскрыл секрет ее шикарной формы
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