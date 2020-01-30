КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Дочь Толкалиной и Кончаловского продемонстрировала свою растяжку

Как отметила Мария Михалкова-Кончаловская, ей еще есть куда стремиться.

Дочь Толкалиной и Кончаловского продемонстрировала свою растяжку
Дочь Толкалиной и Кончаловского в прекрасной форме/https://www.instagram.com/welcometomaria/

Дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская в Instagram опубликовала снимок двухлетней давности. Она отметила, что продолжает медленно, но верно двигаться в направлении идеальной растяжки. При этом девушка призналась, что ей, конечно, еще есть, куда стремиться.

Как сказала дочь Толкалиной, некоторые люди ошибочно считают, что можно только заниматься в зале и прекрасно выглядеть.

«Чтобы мышцы приобрели тонус, после каждой тренировки нужно растягиваться, дабы мышечное напряжение распределялось правильно. Честно говоря, я против спортзала. Мне кажется, что намного уютнее и комфортнее заниматься дома каждое утро. А не тратить время, чтобы куда-то ходить или ездить. Это, конечно, не касается мужчин, которые хотят идеальное рельефное, накачанное тело», — заметила Мария Михалкова-Кончаловская.

Как сказала девушка, женское тело она всегда сравнивает с жемчужиной природного происхождения. «Гладкая лоснящаяся кожа, мягкие изгибы, ощущение полета в быстрых стройных ногах», — заметила она.

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Егор КончаловскийЛюбовь ТолкалинаМария Михалкова-Кончаловская
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Дочь Толкалиной и Кончаловского продемонстрировала свою растяжку
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