КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Без макияжа и в патчах: Барановская поделилась честным фото

34-летняя телеведущая отметилась в гримерной ток-шоу «Модный приговор» на Первом канале.

Без макияжа и в патчах: Барановская поделилась честным фото
Юлия Барановская (Фото: Globallookpress.com)

Юлия Барановская одна воспитывает троих детей от экс-возлюбленного футболиста Андрея Аршавина. Спортсмен ушел из семьи, когда его избранница была на последних месяцах беременности. Примечательно, что именно младший сын Андрея — семилетний Арсений увлекся футболом. Мальчик занимается в детской академии «Барселона». У Юлии также есть старший четырнадцатилетний сын Артем и одиннадцатилетняя дочка Яна. Наследница Барановской увлекается танцами.

В одном из интервью ведущая программы «Мужское/Женское» с Александром Гордоном призналась, что разрешает детям самостоятельно выбирать себе дело по душе, не навязывая им хобби и развивающие кружки.

Телеведущая Юлия Барановская
Юлия Барановская поделилась домашним фото без макияжа (Фото: Instagram.com/baranovskaya_tv)

На личной страничке в Instagram Юлия поделилась домашним фото, представ в кадре без яркого сценического грима. Вне съемочного процесса Барановская свела к минимуму пользование косметикой. Как и возлюбленная 82-летнего Андрея Кончаловского — Юлия Высоцкая, телеведущая отдает предпочтение естественности.

Телеведущая Юлия Барановская
А в гримерной программы «Модный приговор» телеведущая запечатлела себя с патчами на лице (Фото: Instagram.com/baranovskaya_tv)

А за кулисами передачи «Модный приговор» Барановская запечатлела себя на честном фото без прикрас. В кадре соведущая Александра Васильева позировала без грима, но с патчами на лице. Снимок был сделан еще до того, как стилисты поработали над прической Юлии.

По словам телеведущей, она не препятствует экс-возлюбленному видеться с общаться с детьми. Барановская рада тому, что Аршавин стал уделять внимание их общим наследникам, отдавая себе отчем в том, что отпрыски нуждаются и в маме, и в отце.

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Тэги:

естественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильЮлия Барановская
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Без макияжа и в патчах: Барановская поделилась честным фото
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