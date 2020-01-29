Без макияжа и в патчах: Барановская поделилась честным фото

Юлия Барановская одна воспитывает троих детей от экс-возлюбленного футболиста Андрея Аршавина. Спортсмен ушел из семьи, когда его избранница была на последних месяцах беременности. Примечательно, что именно младший сын Андрея — семилетний Арсений увлекся футболом. Мальчик занимается в детской академии «Барселона». У Юлии также есть старший четырнадцатилетний сын Артем и одиннадцатилетняя дочка Яна. Наследница Барановской увлекается танцами.

В одном из интервью ведущая программы «Мужское/Женское» с Александром Гордоном призналась, что разрешает детям самостоятельно выбирать себе дело по душе, не навязывая им хобби и развивающие кружки.

На личной страничке в Instagram Юлия поделилась домашним фото, представ в кадре без яркого сценического грима. Вне съемочного процесса Барановская свела к минимуму пользование косметикой. Как и возлюбленная 82-летнего Андрея Кончаловского — Юлия Высоцкая, телеведущая отдает предпочтение естественности.

А за кулисами передачи «Модный приговор» Барановская запечатлела себя на честном фото без прикрас. В кадре соведущая Александра Васильева позировала без грима, но с патчами на лице. Снимок был сделан еще до того, как стилисты поработали над прической Юлии.

По словам телеведущей, она не препятствует экс-возлюбленному видеться с общаться с детьми. Барановская рада тому, что Аршавин стал уделять внимание их общим наследникам, отдавая себе отчем в том, что отпрыски нуждаются и в маме, и в отце.