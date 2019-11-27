Always «Незаметная защита»: новые прокладки для решения деликатной проблемы

Не самый известный факт: почти каждая третья женщина в мире сталкивается с проблемой легкого недержания. Чаще всего это происходит в возрасте 50+, однако может встречаться в течение беременности или после нее в связи с избыточным весом и в других случаях. Непроизвольные подтекания возможны при кашле, чихании, смехе, физических нагрузках. Все это — естественные и распространенные явления. К счастью, мы живем в то время, когда можем без стеснения обсуждать их и выбирать современные продукты для контроля над ситуацией.

До недавних пор при легкой степени недержания приходилось либо искать специальные медицинские прокладки, либо использовать привычные гигиенические, которые зачастую оказываются неэффективными, поскольку предназначены для выделений другого типа. Но теперь есть новые Always «Незаметная защита» — их можно купить в обычном магазине и быть уверенной, что они справятся с проблемой.

Прокладки Always «Незаметная защита», благодаря специальной технологии и нескольким барьерам, моментально впитывают все виды выделений, запирают жидкость внутри и превращают ее в гель — обеспечивая таким образом длительную сухость и надежную защиту от протеканий.

Особенно важно, что новинка нейтрализует неприятный запах: не просто маскирует его, а полностью устраняет и замещает легким ароматом, позволяя долго ощущать свежесть и чистоту. При этом прокладки гибко, мягко и плотно прилегают к телу и белью, оставаясь незаметными и не препятствуя комфорту при движении. Always «Незаметная защита» представлены в трех вариантах: стандартного размера, удлиненные и экстра удлиненные.

Комментирует эксперт Always — акушер-гинеколог Аида Акбиева:

Примерно после 45–50 лет в женском организме начинают происходить естественные гормональные изменения. Также с годами часто ослабевают мышцы тазового дна. Помимо возраста на этот процесс влияют разные факторы: наследственность, роды, работа кишечника, поднятие тяжестей, масса тела и т. д. В результате может появиться недержание. Само по себе это не страшно, но при обнаружении непроизвольных подтеканий следует обратиться к врачу-гинекологу, чтобы вовремя выявить потенциальные проблемы со здоровьем, если они есть. Мышцы тазового дна рекомендуется укреплять самостоятельно с помощью известных упражнений Кегеля. А для повседневного комфорта лучше использовать специально разработанные прокладки — такие, как Always «Незаметная защита». Главное, чтобы женщина в любом возрасте наслаждалась полной жизнью без ограничений и компромиссов, чувствуя себя спокойно и уверенно.

Все под контролем и никаких неожиданностей — с Always «Незаметная защита»!