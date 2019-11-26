Звезда сериала «САШАТАНЯ» Валентина Рубцова раскрыла секрет стройности

Валентина Рубцова полюбилась зрителям после того, как снялась в сериале «САШАТАНЯ». Актриса пять лет посвятила этому проекту. Сниматься в первом сезоне она стала вскоре после того, как родила дочку Софию. После родов ей удалось сбросить 20 килограммов. А некоторое время назад артистка привела себя в такую форму, что ей могут позавидовать даже некоторые модели. В соцсети она регулярно публикует снимки, на которых занимается спортом.

В новом интервью 42-летняя Рубцова раскрыла секреты красоты и стройности. Она призналась, что полностью пересмотрела свой рацион. Девушка исключила из него рафинированный сахар и кондитерские изделия. По словам актрисы, теперь глюкозу она получает исключительно из фруктов. Также звезда сериалов не забывает каждый день пить не менее 2,5 литра чистой воды.

Также Валентина отметила, что свободного времени у нее нет, поэтому тренируется она дома. Девушка сама составила комплекс упражнений на час. «В него входят: отжимания на кирпичах — 3 подхода по 20 раз, пресс — тоже 3 по 20, упражнения для мышц спины, затем несколько асан из йоги и растяжка!» — поделилась артистка. По ее словам, результат появляется, только если тренироваться не менее 5 дней в неделю.

Она также призналась, что сама занимается йогой с 2004 года, но потом у нее был период лени, когда Рубцова не тренировалась. По ее словам, она быстро поняла, что не может жить без йоги. Раскрыла она и свои бьюти-лайфхаки. Чтобы утром выглядеть свежей, звезда протирает лицо пятью кубиками льда, пишет издание «7 дней».

Специально для портала Teleprogramma.pro Марият Мухина, звёздный диетолог, создатель метода похудения «Золотая игла» и главный врач сети клиник «Оригитея», прокомментировала метод похудения Рубцовой.

«Валентина Рубцова действительно дает адекватный посыл своим поклонникам о здоровом питании и снижении веса. По поводу сахара давно все диетологи бьют тревогу, потому что в основном все заболевания современности от того, что сто лет назад был придуман такой концентрированный порошок, кристаллизированный, как сахар. Человечество вступило в эпоху рафинированного сахара, который практически положил началу эре тотального сахарного диабета и многих других заболеваний», — пояснила эксперт.

Марият согласилась с тем, что в фруктах достаточно глюкозы для организма, ровно столько, сколько дала природа. Диетолог уверена, что настанет время, когда сахар будет запрещен, особенно для детей.

«Посыл пить два с половиной литра воды — очень правильный, потому что неправильный водный режим может быть опасен, он ведет к свертыванию крови и тромбообразованию. В результате этого происходят сосудистые катастрофы, в сердце или головном мозге, а также инсульты, инфаркт», — предостерегла наших читателей Мухина.

Однако она отметила, что с водой не стоит перебарщивать. Во всем нужно знать норму.

Добавим, что система питания Рубцовой, ее спортивный комплекс могут подходить не всем, поэтому в любом случае перед тем, как сесть на диету или начать заниматься спортом, необходимо проконсультироваться со специалистами.