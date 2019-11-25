КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Жизнь с диабетом: три полезных правила

Быть счастливым и избежать осложнений при таком диагнозе — реально.

Жизнь с диабетом: три полезных правила
Фото предоставлено рекламодателем

Размеренная жизнь, успешная карьера, цели и планы… и вдруг диагноз — диабет. Опустить руки или жить полноценной жизнью дальше?

Конечно, соблюдение строжайшей диеты, постоянный подсчет съеденных углеводов, измерение уровня сахара и многие другие нюансы накладывают отпечаток на привычное течение жизни. Кажется, что болезнь подчиняет себе весь день, с утра до позднего вечера.
Однако жить полноценной счастливой жизнью и без осложнений — реально. Главное — комплексно заботиться о своем здоровье.

1. Начинаем день с приема витаминов

Принимать или не принимать синтетические витаминные препараты — тема давних споров специалистов. Но в случае с диабетом мнение единогласно: принимать витамины при диабете не просто можно, а важно! Объясняется это тем, что при соблюдении жесточайшей диеты в организм поступает минимальное количество важных витаминов и минералов. А некоторые не поступают совсем — это грозит развитием хронических заболеваний и осложнений.

Доказано: если начать своевременно принимать специализированные витамины для людей с сахарным диабетом, можно решить сразу несколько проблем:

  • Восполнить дефицит важных веществ, который образуется вследствие строгих ограничений в меню;
  • Компенсировать нарушения метаболизма, которые препятствуют образованию и усвоению витаминов и минералов;
  • Защитить сосуды от поражения;
  • Снизить неконтролируемую тягу к сладкому.

И это далеко не полный список. Однако стоит понимать, что обычные витаминные комплексы, выпускаемые для здоровых людей, диабетикам не подходят: важно, чтобы состав и дозировки были подобраны с учетом всех особенностей и потребностей организма людей с диабетом.

Выбираем витамины с правильным составом

Так что же должно быть в составе? Пройдемся по списку:

  • Витамины В6 и В12 обязательно должны быть в составе, так как они плохо усваиваются при приеме препаратов для снижения сахара, но в то же время они важны для усвоения инсулина и поддержания нормального обмена веществ. Кроме того, они препятствуют развитию нарушений в нервных клетках, которые зачастую происходят при диабете.
  • Магний — незаменимый элемент для обмена углеводов в организме. Он в разы улучшает усвояемость инсулина. Дефицит магния при диабете приводит к осложнениям на сердце, нервную систему, почки. Дополнительный прием этого микроэлемента, особенно в комплексе с цинком, помогает улучшить метаболизм в целом, благоприятно влияет на нервную систему и сердце.
  • Хром (пиколинат) особенно важен при диабете 2 типа: именно из-за дефицита хрома люди с этим диагнозом постоянно испытывают неконтролируемую тягу к сладкому. Дополнительный прием хрома помогает регулировать углеводный обмен и борется со «сладкой» зависимостью. При длительном приеме хрома наблюдается стабильное снижение уровня глюкозы в крови.
  • Витамин С способствует укреплению стенки сосудов и является отличной профилактикой диабетических ангиопатий.
  • Витамин Е понижает уровень необходимости инсулина для всех тканей организма; природным способом очищает организм от токсинов и продуктов распада глюкозы, укрепляет организм.
  • Витамин А поддерживает здоровье глаз, улучшает работу зрительных анализаторов, предупреждает развитие глазных заболеваний, которые нередко сопутствуют диабету: катаракты и ретинопатии.
  • Витамин РР (ниацин) играет огромную роль в улучшении кровообращения, в том числе и нижних конечностях, что значительно снижает развитие одного из самых тяжелых осложнений диабета — диабетической стопы. Ниацин разжижает загустевшую кровь и расширяет сосуды, что важно для людей с диабетом, так как повышенный сахар в крови делает кровь очень густой и вязкой — а это крайне опасно для здоровья.
  • Цинк очень важен для кожи при диабете: при остром дефиците этого элемента намного хуже затягиваются раны и язвы.

Обращайте внимание и на дозировки вышеперечисленных элементов: в витаминно-минеральном комплексе, который вы планируете принимать, должно быть не менее 100% от рекомендуемого уровня суточного потребления каждого из этих компонентов.

На что еще важно обратить внимание при выборе?

Кроме правильного состава и дозировок, важно обращать внимание на надежность производителя и наличие сертификата GMP. Производство продукции в условиях международного стандарта GMP — это гарантия качества препарата и ваше спокойствие за свое здоровье. Если производитель работает в условиях GMP, вы найдете соответствующий знак на упаковке препарата.

Олиджим витамины при диабете от фармацевтической компании «Эвалар» полностью соответствуют всем вышеперечисленным требованиям. Они разработаны специально для людей, страдающих сахарным диабетом, с учетом особых потребностей организма и погрешностей в питании — в составе 11 витаминов и 8 минералов. Кроме того, Олиджим витамины при диабете — это витаминнно-минеральный комплекс, который дополнительно содержит в составе таурин и экстракт джимнемы для усиления эффективности:

Аминокислота таурин умеренно снижает уровень сахара в крови, улучшает кровообращение и обменные процессы в сердце, снижает уровень холестерина в крови, способствует улучшению зрения.

Экстракт джимнемы замедляет процессы всасывания лишнего сахара из пищи, поэтому он не попадает в кровь и безопасно выводится из организма; кроме того, джимнемовые кислоты поддерживают работу поджелудочной железы и здоровую выработку инсулина.

2. Поддерживаем сахар в норме растительными препаратами

Джимнема также содержится в растительных таблетках «Олиджим» от Эвалар. Вы можете принимать их совместно с витаминами, чтобы поддерживать уровень сахара в норме и исключить его резкие колебания.

Таблетки «Олиджим» — это натуральный комплекс экстракта джимнемы и инулина, который обладает гипогликемическим действием и способствует:

  • поддержанию в норме уровня сахара в крови,
  • улучшению жирового и углеводного обмена в организме,
  • предотвращению возникновения осложнений при диабете,
  • поддержанию работы поджелудочной железы, сохранению здоровой выработки инсулина и чувствительности к нему клеток всех органов и тканей организма,
  • замедлению всасывания лишнего сахара из пищи,
  • снижению аппетита, уменьшению тяги к сладкому,
  • поддержанию веса в норме.

3. Заменяем обычный чай на специальный чай при диабете

В серию «Олиджим» также входит чай при диабете — это вкусная альтернатива обычному чаю для тех, кому важно контролировать уровень сахара в крови и поддерживать нормальный обмен веществ. В его составе:

  • трава галеги (козлятника лекарственного), которая способствует поддержанию уровня сахара в крови в норме,
  • листья брусники, которые обладают мочегонным действием и ускоряют выведение из организма сахара и нерастворимых солей,
  • листья крапивы, которые поддерживают выработку инсулина в норме.
Фото предоставлено рекламодателем

Где купить

А также спрашивайте в аптеках!

Тэги:

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Жизнь с диабетом: три полезных правила
Интересно?
Поделись с друзьями: