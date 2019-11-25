Часто мучает изжога? Вы не одиноки. По данным опросов, у 47% взрослых россиян изжога проявляется эпизодически, а у 9% — от одного раза в неделю и чаще1. Досадно, что зачастую она застает нас в неподходящий момент: во время отдыха, сна, после вкусного праздничного ужина. На первый взгляд изжога кажется безобидным дискомфортом, но не все так просто. Она может вызывать не только раздражение, но и воспаление слизистой оболочки пищевода2. Помните, что изжогу нельзя игнорировать, она может оставлять негативные последствия.

Для устранения изжоги нужно нейтрализовать кислоту. Вероятно, вы сразу подумали о популярном народном способе – соде. Однако это не решит проблему, а лишь усугубит ее. И вот почему: подручное средство, несомненно, быстро гасит кислоту, облегчая состояние, но и вызывает обратный эффект. Дело в том, что при реакции образуются газы, которые стимулируют выработку кислоты, таким образом получается замкнутый круг. Поэтому лучше не проводить эксперименты над своим здоровьем, а использовать современные лекарственные средства.

На аптечных полках множество лекарств от изжоги – действительно, можно растеряться. Но как сделать правильный выбор? На что обратить внимание?

Прежде всего на состав. Выбирайте антацидные препараты на основе естественных для организма человека веществ – кальция и магния. В отличие от некоторых средств, они не приводят к нарушениям пищеварения и начинают работать уже через 3-5 минут после приема. Кроме того, антациды на основе кальция и магния обладают пролонгированным действием и защищают слизистую оболочку пищевода и желудка. Они разрешены даже беременным и кормящим женщинам, пациентам с сахарным диабетом.

«Изжогофф».

«Изжогофф» от компании Эвалар: начинает действовать уже через 3-5 минут 3

удобно принимать и взять с собой – в форме жевательных таблеток

имеет приятный мятный освежающий вкус

разрешен беременным и кормящим женщинам 3

действует на основе естественных для организма веществ – кальция и магния

защищает желудок

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1 Лазебник Л. Б., Машарова А. А., Бордин Д. С., Васильев Ю. В., Ткаченко Е. И., Абдулхаков Р. А., Бутов М. А., Еремина Е. Ю., Зинчук Л. И., Цуканов В. В. Многоцентровое исследование «Эпидемиология гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в России» (МЭГРЕ): первые итоги // ЭиКГ. 2009. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mnogotsentrovoe-issledovanie-epidemiologiya-gastroezofagealnoy-reflyuksnoy-bolezni-v-rossii-megre-pervye-itogi

2 Селецкий А. Быстрое решение «жгучей» проблемы / А. Селецкий // Аптекарь. – 2019. — №9. – С.38-39.

3 В соответствии с инструкцией по применению.

4 По данным АО «Группа ДСМ» (DSM Group) за август 2019 года средневзвешенная розничная цена за 1 таблетку лекарственного препарата «Изжогофф» в форме таблеток № 24 производства компании «Эвалар» выгоднее, чем у аналога. Аналог для сравнения выбран по действующему веществу и форме выпуска. Цены в конкретных аптеках могут различаться.