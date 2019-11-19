«Зачем калечить себя?»: Малышева предупредила об опасности искусственного увеличения груди маслом

Телеведущая рассказала, что сегодня девушки и женщины идут на различные ухищрения, чтобы выглядеть восхитительно.

Елена Малышева предупредила о смертельной опасности искусственного увеличения органов дешевыми веществами. Недавно стало известно, что ставший некогда популярным Кирилл Терешин (в простонародье – Руки-Базуки) все же оказался на операционном столе. Медики удалили молодому человеку часть трицепса вместе с веществом, которое юноша в свое время использовал для увеличения.

Ситуация Терешина заставила медиков бить тревогу. Ведь на сегодняшний день многие девушки и женщины прибегают к опасным процедурам, чтобы получить косметический эффект. На личной странице в Instagram Малышева рассказала, что жертвы рекламы часто приходят к нечистым на руку хирургам и просят закачать им в грудь масло или вазелин.

«Если введением жидких масел занимаются врачи – то это профессиональные преступления. Еще раз повторю: остановитесь! Красоты не будет. Будут долгие операции. Зачем калечить себя?», — призывает она аудиторию подумать.

Малышева подчеркнула – в погоне за стандартами красоты пациенты нередко лишаются органов вовсе. Врачам часто приходится удалять ткани, чтобы сохранить человеку жизнь.