КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

«Зачем калечить себя?»: Малышева предупредила об опасности искусственного увеличения груди маслом

Телеведущая рассказала, что сегодня девушки и женщины идут на различные ухищрения, чтобы выглядеть восхитительно.

«Зачем калечить себя?»: Малышева предупредила об опасности искусственного увеличения груди маслом
Пациентка и врач. Фото: imago/stock&people

Елена Малышева предупредила о смертельной опасности искусственного увеличения органов дешевыми веществами. Недавно стало известно, что ставший некогда популярным Кирилл Терешин (в простонародье – Руки-Базуки) все же оказался на операционном столе. Медики удалили молодому человеку часть трицепса вместе с веществом, которое юноша в свое время использовал для увеличения.

Ситуация Терешина заставила медиков бить тревогу. Ведь на сегодняшний день многие девушки и женщины прибегают к опасным процедурам, чтобы получить косметический эффект. На личной странице в Instagram Малышева рассказала, что жертвы рекламы часто приходят к нечистым на руку хирургам и просят закачать им в грудь масло или вазелин.

«Если введением жидких масел занимаются врачи – то это профессиональные преступления. Еще раз повторю: остановитесь! Красоты не будет. Будут долгие операции. Зачем калечить себя?», — призывает она аудиторию подумать.

Малышева подчеркнула – в погоне за стандартами красоты пациенты нередко лишаются органов вовсе. Врачам часто приходится удалять ткани, чтобы сохранить человеку жизнь.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

врачиЕлена МалышеваЗдоровьеКирилл ТерешинНовости googleРуки-базуки
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Зачем калечить себя?»: Малышева предупредила об опасности искусственного увеличения груди маслом
Интересно?
Поделись с друзьями: