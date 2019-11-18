Цистит: как избежать обострений?

Цистит – не только неприятное, но и крайне коварное заболевание. Однажды познакомившись с циститом, человек имеет все шансы повстречаться с ним снова и снова. Почему так происходит и можно ли этого избежать?

Откуда он берется?!

Острый цистит в хронический превращается часто, легко и коварно: постепенное исчезновение симптомов – даже полное их исчезновение, – вовсе не означает выздоровление. Поэтому наличие таких симптомов, как: боли в нижней части живота, частые позывы к мочеиспусканию, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, общее недомогание, повышение температуры, слабость, — в любой их комбинации! — требуют немедленного визита к врачу, а не терпеливого ожидания, пока «само пройдет». Попутно заметим, что огромное количество добрых, умных, дружеских, проверенных веками и прочих аналогичных советов в интернете является одной из причин повторных обострений и осложнений цистита.

К основным факторам риска относятся любые острые и хронические инфекции в других системах организма (от кариеса и ринита до ОРВИ и заболеваний, передаваемых половым путем), переохлаждения, гиповитаминоз, нездоровый рацион, предпочтение синтетического белья, недостаточная гигиена (трудно представить себе такое в ХХI веке, и тем не менее). Иммунитет в эти моменты занят другим: лечением насморка, согреванием вашего тела и т.д., и этим тотчас же пытаются воспользоваться дремавшие до поры инфекции.

Что делать?

Чтобы не допустить перехода цистита в хроническую форму, необходимо соблюдать несколько простых правил.

Закаляйтесь, ведите активный образ жизни – это повысит ваш иммунитет.

Не переохлаждайтесь, позаботьтесь о том, чтобы вам всегда было тепло, особенно в уязвимой зоне.

Выбирайте натуральное удобное белье (и никаких стрингов – их покрой облегчает попадание кишечной палочки в мочевой пузырь).

Следите за питанием: в рационе должны быть фрукты и овощи — благодаря содержанию в них витаминов и органических кислот, повышается сопротивляемость организма инфекциям.

Пейте больше жидкости — вода ускоряет обмен веществ и быстрее выводит токсины из организма.

Если же уберечься не удалось, и вы ощутили симптомы цистита — спешите в аптеку за растительным1 лекарством Нефростен. Он не только снимает воспаление, устраняет спазмы, оказывает мочегонное и противомикробное действие, но и препятствует образованию мочевых камней и уменьшает количество повторных обострений2. И будьте бдительны, если в аптеке вам предлагают замену: это может быть средство с меньшей дозировкой активных компонентов, или наоборот – импортное средство подороже.

Цистит — заболевание, которое требует немедленного реагирования и правильной лекарственной терапии. Лекарство Нефростен от фармацевтической компании Эвалар включено в стандарты лечения цистита, пиелонефрита и мочекаменной болезни3. Нефростен обладает высоким профилем безопасности, что позволяет рекомендовать его не только взрослым, но и детям с 1 года4.

Выберите для себя наиболее удобную форму приема: раствор или таблетки.

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2 К.П.Тевлин, Е.В.Тевлина: Альтернативный подход к лечению неосложненной инфекции нижних мочевыводящих путей: опыт применения ЛП Нефростен.

3 Цистит бактериальный у взрослых. Клинические рекомендации. Российское общество урологов, 2019 г., стр. 13.

4 Раствор для приема внутрь.