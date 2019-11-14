КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Лаванда опасна для мужчин: Малышева популярно объяснила почему

Оказывается, аромат эфирного масла провоцирует у представителей мужского пола рост груди. И это еще не все...

Лаванда опасна для мужчин: Малышева популярно объяснила почему
Лаванда. Фото: Altan Gocher/ZUMAPRESS.com

Эфирные масла способны превратить мужчину в женщину, предупреждает Елена Малышева. Ученые выяснили, что некоторые ароматы, которые так популярны у населения России, вовсе небезопасны: лаванда, например, способна спровоцировать гинекомастию – увеличение груди у мужчин по женскому типу. Доктор объяснила, что происходит это за счет снижения уровня тестостерона и увеличения количества эстрогена.

«Лаванда содержит эстроген. Если в доме живет мужчина, его нужно изолировать от запаха лаванды. Помните – запахи не такая уж милая и безобидная вещь. Медики слишком поздно начали бить тревогу, но сейчас разговоры об этом уже ведутся», — отметила она.

Не рекомендуется также злоупотреблять ароматами и аллергикам – контакт с запахами способен спровоцировать дерматит. Астматиков и вовсе просят держаться от благоухающих людей подальше – смешивание воздуха с ароматом способно спровоцировать смертельный бронхоспазм.

Телеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Плохими помощниками являются эфирные масла при простудах. Несмотря на то, что этот способ является распространенным в борьбе с простудой, он отнюдь не является безопасным, потому что аллергия засядет не только в бронхах, но и на слизистых.

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Тэги:

«Жить здорово!»Елена МалышевазапахиЗдоровьеопасность
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Лаванда опасна для мужчин: Малышева популярно объяснила почему
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