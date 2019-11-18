Грибок: как лечить и не разориться

Если у вас грибок, то вряд ли вам интересно, каким по счету заболевшим в мире вы являетесь. Скорее всего, вас интересует, как его лечить, и во сколько это обойдется.

Лечить или не лечить?

Грибок – не простуда, сам не проходит… а только захватывает новые «территории» и переходит в запущенную форму. Поэтому первое правило экономии на лечении – лечить сразу, как появились симптомы (зуд, покраснение, шелушение кожи; изменение цвета и толщины ногтя; неприятный запах) и поставлен диагноз. Чем раньше вы начнете лечение, тем дешевле оно обойдется: в начальной стадии грибок кожи лечится за 2-4 недели, грибок ногтей — за 3-6 месяцев. В запущенных случаях лечиться придется в течение 1-1,5 лет, причем как наружными средствами, так и принимая системные антимикотики (противогрибковые лекарства) в виде таблеток.

Как ни странно, но в век интернета и Википедии некоторые искренне полагают проблему грибка чисто эстетической (некрасиво выглядит и плохо пахнет), а регулярный педикюр, декоративный лак и антиперспиранты — вполне достаточным средством, чтобы эту проблему если не решить, то хорошо спрятать. Увы, это далеко не так, и если грибок не лечить, то:

Вы рискуете испортить не только свое собственное здоровье, но и здоровье членов семьи –мельчайшие частички зараженного эпидермиса, рассеянные вами по дому, рано или поздно найдут свою жертву. Так что смело умножайте расходы на лечение в 2, а то и в 4 раза.

У вас будет в 4 раза больше шансов получить непереносимость антибиотиков, и в 3 раза –аллергический дерматит.

У вас никогда не было аллергического ринита, рожистых воспалений, экземы и бронхиальной астмы? Если не лечить – они могут стать вам бонусом к зудящим ногам и пожелтевшим ногтям (как и расходы на их лечение, да-да)!

И… внимание, для особо «настойчивых и упорных»: в исключительных случаях возможно «прорастание» грибка во внутренние органы, а вот это уже не лечится…

Чем лечить?

Когда-то грибок лечили, полностью удаляя ногтевую пластину – как говорится, дешево и сердито. К счастью, сегодня все не так радикально. Чаще всего применяют наружные средства, то есть те, которые наносятся непосредственно на кожу и ногти. Но средством № 1 среди них заслуженно является нафтифин – вещество, синтезированное еще в 1974 году. С тех пор фармацевтика обогатилась множеством новых противогрибковых средств, но превзойти нафтифин по востребованности не удалось пока никому. За годы с момента открытия нафтифин исследовали вдоль и поперек, и все результаты говорят лишь в его пользу1:

Он обладает широчайшим спектром действия: убивает практически все виды возбудителей грибка. Снимает воспаление, часто сопровождающее грибок, устраняет зуд и жжение. Убивает бактерии, вызывающие осложнения грибковых инфекций. В отличие от антибиотиков, он не вызывает резистентности (сопротивляемости, невосприимчиво­сти) у возбудителей грибковых инфекций. То есть, если кто-то когда-то начинал лечиться нафтифином и почему-то бросил, ему не придется подбирать другое, более дорогое средство.

Именно на основе нафтифина компания «Эвалар» разработала и выпускает лекарство Мизол. Мизол Эвалар лечит:

грибковые инфекции ногтей;

грибковые инфекции кожи и кожных складок;

межпальцевые микозы;

кандидозы кожи;

разноцветный (отрубевидный) лишай;

дерматомикозы (с сопутствующим зудом или без него).

Капли или крем?

Лекарственные средства с нафтифином выпускаются в виде кремов и растворов (капель) с концентрацией нафтифина 1%. На один и тот же курс лечения расход кремов выше, чем капель: их труднее дозировать и объём их расхода больше – а значит, курс терапии кремами может быть дороже. К тому же, раствор более универсален: его можно применять при грибке как кожи, так и ногтей. Противогрибковое лекарство Мизол Эвалар выпускается именно в виде раствора, действующего как на поверхности, так и в глубоких слоях кожи и ногтей.

Экономим на упаковке

Если грибок кожи можно лечить около 2-4 недель, и наносить раствор на кожу нужно 1 раз в день, то грибок ногтей лечится от 3 месяцев и дольше, и капать на ноготь надо в 2 раза чаще. Ответственный производитель лекарств всегда учитывает это, и для удобства выпускает лекарство как минимум в двух вариантах упаковки – меньшей и большей. Например, Мизол Эвалар выпускается во флаконах по 10 и 20 мл. В большой упаковке та же самая доза стоит дешевле, и только на этом можно сэкономить до 1000 рублей за курс лечения. Поэтому, если поражено более 2 ногтей – имеет смысл сразу брать большую упаковку.

Правило действующего вещества

Но главная экономия – в разнице цены на препараты с одним и тем же действующим веществом от разных производителей. Для наглядности возьмем самый популярный импортный препарат с нафтифином и наш, российский Мизол Эвалар. По отзывам в Сети, флакона 10 мл при грибке ногтей хватает на 2 недели, флакона 20 мл – на месяц. Цены легко найти там же, поэтому каждый может взять и посчитать.

Название Цена за упаковку2 (руб.) Цена за курс (6 мес) Импорт 10 мл 534 6942 Импорт 20 мл 979 5874 Мизол Эвалар 10 мл 333 4329 Мизол Эвалар 20 мл 516 3096

Как видим, выбирая Мизол Эвалар в большой упаковке, можно сэкономить почти 3000 рублей за курс лечения. Сегодня Мизол Эвалар –это самое выгодное лекарство для лечения грибка3.

Итак, правильно лечить грибок и не разориться на этом вполне реально, если подойти к этому со всей ответственностью. Главное — не запускайте грибок, и обращайтесь к специалисту при первых подозрениях. А чтобы не переплачивать за лечение — если в вашем рецепте написано «нафтифин», выбирайте Мизол Эвалар!

Мизол Эвалар – обзор характеристик

Лекарство Мизол Эвалар содержит 1% раствор нафтифина – самого востребованного противогрибкового средства.

Мизол Эвалар лечит грибковые инфекции кожи и ногтей, в том числе микозы, кандидозы, дерматомикозы, отрубевидный лишай; устраняет зуд и жжение.

Если сравнивать стоимость препаратов с нафтифином разных производителей, то Мизол Эвалар выигрывает по цене как за упаковку, так и за курс приема – это самое выгодное3 лекарство от грибковых инфекций! А если сравнивать с самым популярным противогрибковым средством, то здесь выгода еще более очевидна – Мизол Эвалар выгоднее на 80%4.

1 Матушевская Е.В., Свирщевская Е.В. Нафтифин в терапии грибковых инфекций кожи: 40 лет успеха. Вестник дерматологии и венерологии 2014 (2): 72-77

2 По данным сервиса Аптека.ру за 4.10.2019. Цена может измениться и не является офертой. Аналог для сравнения выбран по действующему веществу, форме выпуска и объему упаковки.

3 По данным ЗАО «Группа ДСМ» за 2018 г., среди препаратов, содержащих 1% раствор нафтифина.

4 По данным ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ» за декабрь 2018 г., по сравнению с самым популярным ЛС, содержащим 1% раствор нафтифина.