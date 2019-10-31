Елена Малышева назвала три секрета богатырского здоровья

В своем Instagram российская телеведущая Елена Малышева рассказала, как можно улучшить свое здоровье. После недавней госпитализации Елена быстро встала на ноги и вернулась к работе, но также и серьезно задумалась над улучшением своего здоровья. Несмотря на то, что телеведущей 58 лет, выглядит она отлично.

Как выяснилось, для того, чтобы поддерживать свое здоровье в хорошем состоянии, врачи дали ей всего три небольших, но важных рекомендации:

Диета без соли. Ежедневная ходьба по 30 минут. Снижение веса до нормального индекса массы тела.

С легкой улыбкой на губах Елена Малышева рассказала в Instagram stories, что с каждым из этих пунктов у нее есть небольшие проблемы. О своих диетах ведущая честно рассказывает подписчикам: однажды она сидела на одном бульоне, чтобы потерять 5 килограммов и влезть в платье, купленное в Америке.

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Напомним, 23 октября ведущую программы «Жить здорово!» доставили в Боткинскую больницу. У звезды случился гипертонический криз. Об этом сама ведущая рассказала на своей страничке в сторис Instagram. Самое интересное, что, даже находясь в незавидном положении, Малышева продолжала рассказывать, что с ней происходит.

А уже 29 октября Елена Малышева рассказала о преимуществах очков над контактными линзами. Телеведущая отметила, что каждый сам выбирает, что ему удобнее, но и очки, и линзы имеют как свои плюсы, так и минусы.