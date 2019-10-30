В финале конкурса красоты Gold of Russia-2019 победила Полина Богинская из Москвы

В конкурсе приняли участие 14 лучших претенденток со всей России. Конкурс прошел в 4 этапа , победу и корону Gold of Russia-2019 звёздное жюри единогласно присудило 27-летней Полине Богинской из Москвы.

Gold of Russia — это конкурс красоты, ума, артистичности среди девушек, ведущих здоровый образ жизни. В конкурсе принимали участие и замужние девушки, талантливые и красивые молодые мамы. По результатам голосования и отборочных туров в других городах России в финал проекта Gold of Russia вышли 14 самых ярких претенденток из 10 городов и регионов России: Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга, Якутска, Костромы, Саратова, Петропавловска-Камчатского, Амурской области, Сергиева Посада и, конечно, Москвы. За день до финала все участницы прошли спортивные испытания в одном из лучших фитнес-клубов столицы G8 и продемонстрировали свою великолепную фитнес-подготовку. Конкурсная программа гранд-финала прошла в 4 этапа, девушкам предстояло поразить звездное жюри не только традиционными конкурсными визитками и вечерним выходом, но и дефиле в исторических костюмах и платьях и своими талантами.

В состав уважаемого жюри также вошли ведущий, ди-джей и экс-голкипер национальной сборной России по футболу Руслан Нигматуллин, заслуженная артистка России, балерина, главный хореограф Москомспорта Инна Гинкевич, российские актеры театра и кино Максим Коновалов, Влад Канопка, Иван Жвакин, Александр Соколовский заслуженный мастер спорта России по бодибилдингу, двукратная чемпионка мира «Arnold Classic champion», ведущая канала ТВ-Спартак Юлия Ушакова, ведущий реалити «Опасные связи» на телеканале «Че!» Дмитрий Рыбин и другие. За праздничное музыкальное настроение отвечала лучшая кавер-группа столицы Magic People.

Победительницей конкурса и обладательницей титула Мисс Gold of Russia стала 27-летняя Таисия Богинская из Москвы. Она очаровала жюри не только своей красотой, но и разносторонними талантами и грацией, ведь девушка является профессиональным хореографом, имеет образование психолога, играет на ударных инструментах, увлекается верховой ездой и большим теннисом, а также воспитывает прекрасного сынишку. Победительница получила контракты о сотрудничестве с известным продюсерским центром и несколькими глянцевыми журналами, а также получила титул и корону Queen of Gold и другие ценные призы от партнеров конкурса.

По завершении члены жюри поделились, что сделать окончательный выбор в пользу всего лишь одной победительницы было очень нелегко. «Было сложно выбрать одну победительницу, ведь все 14 конкурсанток были вполне достойны победы, — признался Руслан Нигматуллин. – Это мой не первый опыт участия в жюри конкурсов красоты и каждый раз это дилемма. Хочется отметить всех, что мы и сделали. Каждая из участинц получила свой титул и корону. Победительница была определена по-честному – голосованием жюри и большинством голосов. Что касается критериев и качеств, красота – понятие растяжимое и всеобъемлющее. Поэтому мы выбирали, опираясь, конечно, не только на внешность».

Напомним, что необычный конкурс красоты под брендом Gold of Russia-2019 прошел впервые, но на счету его организаторов уже более 10 успешно реализованных конкурсных проектов, поэтому для победительниц конкурса в разных номинациях открывается поистине перспективное будущее. Конкурс будет проводиться ежегодно. Партнерами первого проекта Gold of Russia-2019 выступили ресторан «Кому жить хорошо», DAVIANI Spa&Beauty, бренд японской профессиональной косметики для волос и кожи головы DEMI Professional, бренд электроники и аксессуаров Harper, инфопартнёры проекта — телеканал «Че!», журнал «Телепрограмма», портал Devushka.ru.