Лишний вес и метаболический синдром – как победить?

Лишний вес, неконтролируемая тяга к сладкому, круглосуточное чувство голода и жажда съесть все, что попадается под руку – все это может быть симптомами метаболического синдрома или нарушения обмена веществ, если сказать проще.

Если жир откладывается преимущественно в области живота, а окружность талии резко увеличивается – время бить тревогу!

Что такое метаболический синдром?

При метаболическом синдроме клетки организма перестают воспринимать гормон инсулин, и в результате он не выполняет свою функцию. Клетки плохо усваивают глюкозу, не получают необходимого питания, так как питательные вещества не превращаются в энергию, а откладываются в виде жира, а глюкоза и сам гормон инсулин накапливаются в крови. Это неминуемо ведет к паталогическим нарушениям во всем организме, таким как ожирение, сахарный диабет 2 типа, гипертоническая болезнь, ишемия сердца. А такой «букет» болезней, в свою очередь, грозит очень серьезными последствиями.

Кто виноват?

Проблема метаболического синдрома сегодня становится настоящей эпидемией во всех цивилизованных странах. А виноваты в основном мы сами: минимальная физическая активность и высококалорийное питание с преобладанием простых углеводов, вызывающих резкое повышение уровня сахара в крови.

Рекомендации врачей для тех, кто находится в зоне риска, но хочет предотвратить серьезные последствия, просты и доступны: важно снизить вес и не допускать резких скачков уровня сахара в крови, повысить чувствительность клеток к инсулину.

Для этого необходимо изменить свой образ жизни и культуру питания. Регулярные физические нагрузки и сбалансированное низкоуглеводное меню с учетом гликемического индекса продуктов – это эффективное средство в борьбе с метаболическим синдромом. Вот только соблюдение диеты для многих становится настоящей пыткой, а занятия спортом даются с огромным трудом. А лишний вес, кажется, растет уже практически от одного только запаха еды.

И что делать?

Во-первых, чтобы поддерживать уровень сахара в норме, избежать резких его колебаний, выдержать испытание диетой и справиться с лишним весом, регулярно принимайте растительные таблетки «Олиджим» от фармацевтической компании Эвалар.

«Олиджим» поддерживает в норме уровень сахара за счет растительных компонентов, хорошо зарекомендовавших себя при склонности к повышенному уровню сахара и полноте.

Таблетки «Олиджим»:

замедляют всасывание лишнего сахара из пищи, поэтому он не попадает в кровь и выводится из организма,

поддерживают в норме уровень сахара в крови,

поддерживают работу поджелудочной железы, сохраняет здоровую выработку инсулина и чувствительность к нему клеток всех органов и тканей организма.

Кроме того, «Олиджим» снижает тягу к сладкому, воздействуя на вкусовые рецепторы, и благодаря этому соблюдать диету становится намного проще, а значит, легче бороться с лишним весом.

Во-вторых, в течение дня пейте чай «Олиджим» – это вкусная альтернатива обычному чаю для тех, кому важно контролировать аппетит и вес, поддерживать нормальный обмен веществ и уровень сахара в крови. В его составе:

трава галеги (козлятника лекарственного), которая способствует поддержанию уровня сахара в крови в норме,

листья брусники, которые обладают мочегонным действием и ускоряют выведение из организма сахара и нерастворимых солей,

листья крапивы, которые поддерживают выработку инсулина в норме.

В-третьих, для ежедневной витаминной поддержки организма дополнительно принимайте «Олиджим витамины при диабете». В отличие от обычных витаминов, витамины «Олиджим» разработаны специально для людей, склонных к лишнему весу и развитию метаболического синдрома, с учетом особых потребностей организма и погрешностей в питании. В его составе 11 витаминов и 8 минералов, усиленных таурином. Поступление достаточного количества витаминов и минеральных веществ способствует укреплению организма, улучшению иммунитета и предупреждению возникновения осложнений, связанных с их дефицитом.

Важно то, что компоненты серии1 «Олиджим» имеют натуральное происхождение, поэтому все препараты можно применять так долго2, сколько это потребуется, чтобы привести себя в норму.

1Основные действующие компоненты таблеток «Олиджим» и чая «Олиджим чай при диабете»

2Согласно рекомендации по применению