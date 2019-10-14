Холестерин — наш друг или враг?

Долгое время было распространено мнение, что холестерин — один главных врагов здоровья. Он увеличивает риск развития заболеваний сердца и сосудов, и даже может привести к инсульту или инфаркту. Однако современная наука переосмыслила роль холестерина и оспорила многие стереотипы о нем. Рассмотрим 5 самых распространенных.

Стереотип №1. Холестерин — это главный враг здоровья.

Холестерин в организме можно разделить на «хороший» и «плохой». «Плохой» может накапливаться в сосудах, превращаясь в опасные бляшки, которые могут закупорить сосуд и даже вызвать инфаркт или инсульт. А «хороший» холестерин выполняет в организме ряд жизненно важных функций. Он участвует в синтезе гормонов, участвует в работе нервной системы, является своеобразным «строительным» материалом для клеточных стенок, способствует образованию витамина Д.

Стереотип №2. Источник «плохого» холестерина – жирная пища.

Около 80% холестерина вырабатывается в нашей печени. И только 20-25% поступает в организм извне, с пищей. У людей, склонных к перееданию или часто употребляющих продукты, богатые холестерином, этот процент может быть выше.

Стереотип №3. Чем ниже уровень холестерина, тем лучше.

Без «хорошего» холестерина организм человека не сможет нормально функционировать. К тому же, данные исследований говорят, что он даже защищает кровеносные сосуды от скопления в них «плохого» холестерина в виде опасных бляшек. Поэтому снижать нужно лишь уровень «плохого» холестерина.

Стереотип №4. Высокий уровень холестерина – удел людей с избыточным весом.

К сожалению, повышенный уровень холестерина встречается и у стройных людей, и у спортсменов, и даже у тех, кто ведет здоровый образ жизни. На его избыточное образование влияет целый ряд факторов, среди которых наследственность, наличие хронических заболеваний, возраст и даже пол.

Стереотип №5. Главное оружие против холестерина – строгая диета.

Пересмотр меню – лишь одно из средств в борьбе с холестерином. Изменения должны затронуть весь образ жизни. В первую очередь, нужно увеличить физическую активность, отказаться от вредных привычек, избавиться от лишних килограммов и контролировать вес. И главное, нужно обязательно следить за уровнем холестерина и регулярно проходить медицинское обследование.

В помощь тем, кто страдает от повышенного уровня холестерина, российские ученые разработали лекарственный препарат Дибикор®. Препарат способствует снижению «плохого» холестерина в крови, помогает препятствовать отложению холестериновых бляшек на стенках сосудов, поддерживать работу сердца. Он также способствует повышению уровня «хорошего» холестерина – то, что нужно для защиты сердца и сосудов.

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