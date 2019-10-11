КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

«Ботокс!»: Светлана Бондарчук честно ответила на вопросы о секретах красоты

А еще дала советы, как поддерживать фигуру в форме.

«Ботокс!»: Светлана Бондарчук честно ответила на вопросы о секретах красоты
Светлана Бондарчук поделилась секретами своей красоты ФОТО: https://www.instagram.com/a030aa/

Светлана Бондарчук дала несколько советов своим подписчикам в Instagram. 50-летняя экс-супруга Федора Бондарчука отлично выглядит, и к ее рекомендациям стоит прислушаться.

В первую очередь подписчиков интересовало, как она относится к уколам красоты. Оказалось, что Светлана Бондарчук их приветствует и давно колет ботокс.

Светлана Бондарчук призналась, что прибегает к ботоксу
Фото: https://www.instagram.com/a030aa

Еще одна рекомендация от звезды — это правильное питание. Грамотный выбор продуктов и отсутствие злоупотреблений помогут сохранить кожу в идеальном состоянии. В рационе Светланы мясо, овощи, рыба. Периодически она позволяет себе фастфуд. Особенно стройная красавица неравнодушна к сосискам.

В рационе Светланы только полезные продукты
Фото: https://www.instagram.com/a030aa

Что касается стройности, то поддерживать себя в форме позволяют регулярные занятия спортом. Светлана практикует йогу. Но, как известно, красота — это сразу несколько составляющих. Ей помогают подчеркнуть ее легкий макияж и модный цвет волос. К стилисту по волосам звезда обращается раз в три месяца.

 

Обновлять цвет волос звезде приходится раз в три месяца
Фото: https://www.instagram.com/a030aa
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Светлана Бондарчук
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«Ботокс!»: Светлана Бондарчук честно ответила на вопросы о секретах красоты
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