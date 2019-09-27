КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Геннадий Малахов высказался против прививок в современной медицине

Народный целитель рассказал порталу Teleprogramma.pro, как сохранить здоровье.

Геннадий Малахов высказался против прививок в современной медицине
ТЕЛЕВЕДУЩИЙ ГЕННАДИЙ МАЛАХОВ. ФОТО: КП/ГУСЕВА ЕВГЕНИЯ

Популяризатор нетрадиционных методов лечения Геннадий Малахов считает, что современная медицина не учитывает индивидуальность каждого человека. Сейчас в любом лекарстве есть точно определенное содержание действующего вещества. Между тем, все люди отличаются как по физическим, так и по психологическим качествам.

«Все реагируют на лечение по-разному. Мы не можем стандартизировать человека, которого лечим», – рассказал целитель порталу Teleprogramma.pro.

По словам Малахова, из-за того, что при лечении не принято учитывать особенности пациентов, медики зачастую оказываются бессильны. Как одно из следствий такого подхода, болезни пытаются предотвратить при помощи прививок.

«Мол, сделали прививку и все, человек будет здоровым. Прививка все сделает за человека. А он будет отъедаться, будет лежать перед телевизором, волноваться, опять же. А потом не будет знать, куда бежать», – говорит телеведущий.

Он отметил, что бороться с болезнями можно по-разному, но прежде всего это должен делать сам организм. Выздоровление от того или иного недуга во многом зависит от «жизненной силы» человека, который должен собраться с силами и изменить привычки, питание и образ жизни на более здоровые.

«В любом случае, человек должен мобилизоваться сам и подумать, что ему сделать, чтобы выздороветь», – уверен специалист по народной медицине.

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Геннадий Малаховнародная медицинапрививки
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Геннадий Малахов высказался против прививок в современной медицине
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