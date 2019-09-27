Рыбин назвал вредную привычку Сенчуковой в еде

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин вместе вот уже тридцать лет. За годы брака артисты успели не только вырастить сына, но и победить одно на двоих онкологическое заболевание. Поэтому они не понаслышке знают, что такое забота о здоровье.
Наталья и Виктор стали гостями нового выпуска программы «Жить здорово!». В студии шоу речь зашла о болезнях сердца. Как напомнила Елена Малышева, риск возникновения серьезных неполадок в работе этого жизненно важного органа человеческого организма увеличивает высокое потребление соли.
Как выяснилось, женщины более чувствительны к воздействию хлорида натрия. У них сильнее повышается давление, заметнее суживаются сосуды. В беседе с телеведущей Рыбин признался, что его супруга иногда любит как следует посолить продукты.
«Я знаю, Наташа, когда ест редиску, насыпает прямо на стол соль и туда ее макает», – раскрыл певец вредную привычку жены.
Малышева отметила, что безопасное суточное количество соли составляет всего пять граммов.
«Ну вот, теперь воблу одному придется есть», – посетовал Рыбин в студии Первого канала.