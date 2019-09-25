Трижды мама Джессика Симпсон за полгода сбросила 45 килограммов

В марте Джессика Симпсон стала мамой в третий раз, на свет появилась ее младшая дочь Берди Мэй. Актриса и телеведущая заметно поправилась за время беременности и не скрывала, что ей некомфортно жить с лишними килограммами.

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После рождения девочки американская звезда твердо решила заняться своей внешностью. А результаты тренировок она продемонстрировала накануне в Instagram. Артистка сообщила, что за полгода сумела похудеть почти на полцентнера.

На фото в соцсети Джессика позирует в облегающем фигуру черном платье с широким поясом, который подчеркивает ее стройную талию. Как рассказала певица, избавиться от лишнего веса ей было непросто, ведь она располнела до 109 кило. Но теперь она вновь чувствует себя собой, похудев на 45 килограммов.

«Шесть месяцев. Сбросила 100 фунтов (да, раньше весы показывали 240). Я очень горжусь. Даже когда это казалось невозможным, я работала усерднее», – призналась Симпсон.

Третья беременность телеведущей протекала сложно. За девять месяцев Джессика несколько раз попадала в клинику с бронхитом. Также у нее были серьезные отеки, которые мешали ей нормально двигаться. Возможно, отсутствие физической активности и спровоцировало набор веса.

Напомним, Симпсон и ее супруг, бывший игрок NFL Эрик Джонсон, воспитывают также семилетнюю дочь Максвелл Дрю, а сын супругов Эйс Кнут недавно отметил пятилетие.