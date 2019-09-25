Ева Лонгория похудела после родов на 20 килограммов

Некоторое время назад папарацци то и дело «ловили» актрису Еву Лонгорию в неприглядном виде. Дело в том, что актриса потеряла былую привлекательную форму и стала стремительно набирать вес. Тогда СМИ писали о том, что она беременна. Однако «диагноз» подтвердился лишь позднее — все это время Лонгория просто не думала о внешнем виде, а как раз пыталась забеременеть.

После рождения ребенка актриса и вовсе перестала волноваться о том, как выглядит: в ее Instagram регулярно появлялись снимки, сделанные в домашней обстановке, на которых поклонники с трудом узнавали звезду. Таблоиды активно обсуждали ее фигуру, а эксперты давали оценку: за последние пару лет Лонгория набрала около 20 килограммов. Однако недавно 44-летняя Ева решила взяться за свою фигуру и активно занялась спортом.

Результат не заставил себя ждать. Сейчас Лонгория выглядит лучше прежнего: она сильно похудела и стала подтянутой. А ее вес теперь составляет прежние 53 килограмма. Поклонники не устают делать ей комплименты. Они называют ее «удивительной», поддерживают и признаются, что ее пример мотивирует их самих вести здоровый образ жизни.