КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Глюк’oZa перечислила секреты красоты, которым легко следовать

Певица считает, что ухоженные волосы - это визитная карточка любой девушки.

Глюк’oZa перечислила секреты красоты, которым легко следовать
Наталья Чистякова-Ионова (Фото: Globallookpress.com)

33-летняя Наталья Чистякова-Ионова не скрывает: она сама ведет личный микроблог в Instagram, делясь с подписчиками свежими снимками и творческими планами. Кроме того, певица то и дело публикует кадры своих тренировок в спортзале, призывая девушек не забывать о пользе умеренных физических нагрузок.

Разместив свежий пост в Instagram, исполнительница раскрыла личные секреты красоты. По мнению Натальи, в условиях нынешних реалий очень важно сохранить индивидуальность и естественность. Кроме того, особое внимание Чистякова-Ионова уделяет осанке, своему самочувствию и рациону как основе красоты.

«Питайтесь с умом и любовью к себе: ешьте здоровую, вкусную и полезную еду», — добавила певица.

Наталья уверена, что каждая девушка вне зависимости от возраста не должна забывать о систематическом уходе за волосами.

«Делайте маски, следите за качеством волос и предотвращайте сухость… Скажите нет вредным привычкам и загару в солярии. Вообще серьезно относитесь к загару и всегда используйте крем с SPF. Так кожа будет медленнее стареть», — уточнила Чистякова-Ионова.

Исполнительница не сомневается, что именно переутомление негативно сказывается на внешнем виде. Бороться с апатией и усталостью певице удается с помощью шопинга, посещения спа-салона, расслабляющих ванн и прогулок на свежем воздухе.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стильНаталья Чистякова-Ионова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Глюк’oZa перечислила секреты красоты, которым легко следовать
Интересно?
Поделись с друзьями: