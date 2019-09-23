Глюк’oZa перечислила секреты красоты, которым легко следовать

33-летняя Наталья Чистякова-Ионова не скрывает: она сама ведет личный микроблог в Instagram, делясь с подписчиками свежими снимками и творческими планами. Кроме того, певица то и дело публикует кадры своих тренировок в спортзале, призывая девушек не забывать о пользе умеренных физических нагрузок.

Разместив свежий пост в Instagram, исполнительница раскрыла личные секреты красоты. По мнению Натальи, в условиях нынешних реалий очень важно сохранить индивидуальность и естественность. Кроме того, особое внимание Чистякова-Ионова уделяет осанке, своему самочувствию и рациону как основе красоты.

«Питайтесь с умом и любовью к себе: ешьте здоровую, вкусную и полезную еду», — добавила певица.

Наталья уверена, что каждая девушка вне зависимости от возраста не должна забывать о систематическом уходе за волосами.

«Делайте маски, следите за качеством волос и предотвращайте сухость… Скажите нет вредным привычкам и загару в солярии. Вообще серьезно относитесь к загару и всегда используйте крем с SPF. Так кожа будет медленнее стареть», — уточнила Чистякова-Ионова.

Исполнительница не сомневается, что именно переутомление негативно сказывается на внешнем виде. Бороться с апатией и усталостью певице удается с помощью шопинга, посещения спа-салона, расслабляющих ванн и прогулок на свежем воздухе.