Екатерина Колисниченко раскрыла секрет похудения на 16 килограммов после родов

Бывшая звезда проекта «Дом-2» Екатерина Колисниченко в этом году впервые стала мамой. 9 июля она родила сына, которому подарила необычное имя Савва. Мальчик родился здоровым и весом почти четыре килограмма. Счастливую маму вскоре выписали из роддома, и она начала привыкать к новому статусу. Долго скрывать лицо малыша девушка не стала. Уже на крестинах поклонники могли познакомиться с крохой.

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А на днях Колисниченко решила рассказать, как приходит в форму после родов. Она призналась, что весила 82 килограмма на последнем сроке беременности, а потом у нее сразу ушло 12 килограммов. Однако, увидев отметку в 70 кг, девушка не успокоилась. Ей захотелось поскорее стать вновь стройной. По словам молодой мамы, она решила прибегнуть к массажам и другим уходам по борьбе с целлюлитом и лишними сантиметрами.

В итоге обратившись в центр для похудения, Екатерина сбросила пять килограммов за две недели. Она рассказала подробно, какие процедуры делала. «Корректирующий антицеллюлитный массаж с ингибитором жира; душ шарко; пиллинг и хамам; обертывания с водорослями (на фото); прессотрерапия», — пояснила девушка. Она призналась, что была вынуждена прервать свой курс из-за болезни, но Колесниченко планирует скоро вернуться к борьбе с лишним весом.

«С последнего дня беременности у меня ушло 16 кг», — с гордостью сообщила она.

Поклонники похвалили бывшую участницу «Дома-2» за то, что она не запускает себя. Однако некоторые были обеспокоены тем, что Екатерина думает больше о себе, чем о ребенке. «Катюш, умница! Это ж так приятно, массажи, обертывания, всякие процедуры для себя любимой», «Такая красивая русалка!», «Кать, ты красотка! Молодчина, с малым так следить за собой», «А за малышом кто присматривает? Вы не мать, если не кормите грудью», — прокомментировали пост подписчики. Ранее девушка также рассказала о своем питании.

А вы как худели после родов?