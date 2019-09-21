КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Екатерина Колисниченко раскрыла секрет похудения на 16 килограммов после родов

Бывшая участница телестройки стала стройнее всего спустя несколько месяцев после появления сына на свет.

Екатерина Колисниченко раскрыла секрет похудения на 16 килограммов после родов
Екатерина Колисниченко. фото: instagram.com/kolisnichenko_official/

Бывшая звезда проекта «Дом-2» Екатерина Колисниченко в этом году впервые стала мамой. 9 июля она родила сына, которому подарила необычное имя Савва. Мальчик родился здоровым и весом почти четыре килограмма. Счастливую маму вскоре выписали из роддома, и она начала привыкать к новому статусу. Долго скрывать лицо малыша девушка не стала. Уже на крестинах поклонники могли познакомиться с крохой.

А на днях Колисниченко решила рассказать, как приходит в форму после родов. Она призналась, что весила 82 килограмма на последнем сроке беременности, а потом у нее сразу ушло 12 килограммов. Однако, увидев отметку в 70 кг, девушка не успокоилась. Ей захотелось поскорее стать вновь стройной. По словам молодой мамы, она решила прибегнуть к массажам и другим уходам по борьбе с целлюлитом и лишними сантиметрами.

В итоге обратившись в центр для похудения, Екатерина сбросила пять килограммов за две недели. Она рассказала подробно, какие процедуры делала. «Корректирующий антицеллюлитный массаж с ингибитором жира; душ шарко; пиллинг и хамам; обертывания с водорослями (на фото); прессотрерапия», — пояснила девушка. Она призналась, что была вынуждена прервать свой курс из-за болезни, но Колесниченко планирует скоро вернуться к борьбе с лишним весом.

«С последнего дня беременности у меня ушло 16 кг», — с гордостью сообщила она.

Поклонники похвалили бывшую участницу «Дома-2» за то, что она не запускает себя. Однако некоторые были обеспокоены тем, что Екатерина думает больше о себе, чем о ребенке. «Катюш, умница! Это ж так приятно, массажи, обертывания, всякие процедуры для себя любимой», «Такая красивая русалка!», «Кать, ты красотка! Молодчина, с малым так следить за собой», «А за малышом кто присматривает? Вы не мать, если не кормите грудью», — прокомментировали пост подписчики. Ранее девушка также рассказала о своем питании.

А вы как худели после родов?

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беременность и родыЕкатерина Колесниченкопохудение после родовсекреты похудения
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Екатерина Колисниченко раскрыла секрет похудения на 16 килограммов после родов
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