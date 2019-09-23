«Каждое утро бегала по 2 часа»: певица Софи Кальчева рассказала, как похудела на 25 кг

Артистка считает, что имеет склонность к полноте, и всегда следит за своими формами.

Певица Софи Кальчева, которая стала известна после совместной с Николаем Басковым композиции «Ты – мое счастье», гордится своей фигурой. Она рассказала порталу Teleprogramma.pro, что во время беременности поправилась на 25 килограммов, но смогла похудеть за три месяца.

«Как и многие девчонки, я люблю сладкое, люблю порой отдохнуть и, вообще, у меня склонность «поправляться». Моя мама не была маленькой, и сестра тоже, поэтому я, конечно же, слежу за своей формой. Но с начала беременности я сильно поправилась: набрала около 25 килограммов. Весь лишний вес ушел через 3 месяца после родов», — поделилась артистка.

Она отметила, что похудеть ей помогли ограничения в еде и спортивные упражнения.

«Мне повезло: я жила неподалеку от огромного спорткомплекса «Динамо» с беговой дорожкой. Каждое утро вставала и бегала по 2 часа. А «секретной диеты» никакой нет. Не есть сладкое, больше двигаться и заниматься спортом – вот и весь секрет», — рассказала Софи.

Говоря об образе жизни, который зачастую ведут артисты, Кальчева назвала его напряженным и не совсем соответствующим принципам ЗОЖ.

«Особенно сложно питаться правильно, когда снимаются клипы или записываются песни. Но мы же не каждый день этим занимаемся, поэтому 80% я питаюсь нормальными продуктами. Не скрою, что с утра люблю выпить кофе. Считаю, что две чашечки кофе в день никому не повредят, если только у вас нет на него аллергии. Но можно отдать предпочтение сорту без кофеина, или пить какао, а вот горячий шоколад вообще повышает настроение и укрепляет иммунитет», — добавила Софи.

Говоря о своем рационе, позволяющем не набирать вес, певица подчеркнула, что самое главное — умеренность.

«Если описать мой примерный рацион, то утром — творог с орехами и мёдом, либо йогурт со злаками и, конечно, кофе. Обедать я не люблю, но стараюсь в 5-6 часов съесть легкий куриный супчик и салат из огурцов и помидоров. Иногда ем курицу, либо запечённую рыбу с овощами на пару. А часов в 9 вечера, под занавес дня, я могу себе позволить травяной чай», — подчеркнула артистка.

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