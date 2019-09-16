КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Актер Борис Дергачев объяснил, почему не хочет худеть

Звезда сериала «Фитнес» признался, что стал заложником амплуа.

Актер Борис Дергачев объяснил, почему не хочет худеть
Актер Борис Дергачев/ фото: instagram.com/derbboris/

Амплуа обаятельного неудачника в российском кино было утрачено. Такое мнение высказал актер сериала «Фитнес» Борис Дергачев.

Он отметил, что такие персонажи раньше встречались в фильмах  режиссера Эльдара Рязанова, например в «Иронии судьбы или С легким паром!». Теперь Борис примерил это амплуа на себя и решил в нем задержаться. 

«Режиссер Роман Каримов для фильма «Гуляй, Вася!» попросил меня потолстеть на 10 килограммов, что я и сделал, потом схуднул. А спустя несколько месяцев Рома мне сообщил, что нужно доснять несколько сцен, пришлось снова набирать вес. И с тех пор я всегда остаюсь плотненьким, чтобы быть в своем амплуа», — пояснил Дергачев корреспонденту портала Teleprogramma.pro.

По его словам, ему достаточно набрать четыре килограмма, чтобы почувствовать себя некомфортно. Но стоит их снова сбросить, возвращается ощущение легкости. 

«Сам по себе я склонен к полноте, но никогда на это не жаловался, я себя таким принимаю, а это самое главное. А тем, кто не может себя принять, нужно идти в фитнес и менять свою жизнь», — посоветовал актер. 

Второй сезон сериала «Фитнес» выйдет на телеэкраны уже совсем скоро — 23 сентября. Кроме того, Борис  снимается в проекте «Короче», где главный герой в форме стендапа рассказывает рассказывает о жизни мужчины: его друзьях, коллегах, шефе на работе и, разумеется, девушках. Каждый ролик освещает одну ситуацию и на него дается 2–3 минуты.

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Тэги:

Борис Дергачевпохудениесериал "Фитнес"

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Актер Борис Дергачев объяснил, почему не хочет худеть
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