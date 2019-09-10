КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Малышева заставила коллег проверить грудь у маммолога

Телемедик снимает программу про маммографию.

Малышева заставила коллег проверить грудь у маммолога
Елена Малышева призывает беречь здоровье женской груди. Фото: Komsomolskaya Pravda

У медиков октябрь считается месяцем борьбы с раком груди. Вероятно, поэтому телеведущая Елена Малышева уже проводит съемки о том, как важно женщинам проверяться у маммолога. На этот раз доктор собрала целую группу известных дам, чтобы на их примере показать, как правильно проходить маммографию. Под ее руководством здоровье своей груди проверили телеведущие Арина Шарапова и Екатерина Стриженова, певица Эвелина Бледанс и актриса Жанна Эппле.

«Сегодня каждая из нас посетила кабинет маммографии института онкологии имени Герцена. Дорогие мои женщины, обязательно посещайте маммографа хотя бы раз в год! Заботьтесь о себе, уважайте себя!» — написала в Instagram после процедуры Шарапова.

Патологий у звезд не нашлось и они все вместе призвали телезрительниц быть внимательными к своему здоровью.

А вы следуете советам Елены Малышевой?

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Тэги:

Арина ШараповагрудьЕкатерина СтриженоваЕлена МалышеваЖанна Эпплерак грудиЭвелина Блёданс

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Малышева заставила коллег проверить грудь у маммолога
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