Малышева заставила коллег проверить грудь у маммолога

У медиков октябрь считается месяцем борьбы с раком груди. Вероятно, поэтому телеведущая Елена Малышева уже проводит съемки о том, как важно женщинам проверяться у маммолога. На этот раз доктор собрала целую группу известных дам, чтобы на их примере показать, как правильно проходить маммографию. Под ее руководством здоровье своей груди проверили телеведущие Арина Шарапова и Екатерина Стриженова, певица Эвелина Бледанс и актриса Жанна Эппле.

«Сегодня каждая из нас посетила кабинет маммографии института онкологии имени Герцена. Дорогие мои женщины, обязательно посещайте маммографа хотя бы раз в год! Заботьтесь о себе, уважайте себя!» — написала в Instagram после процедуры Шарапова.

Патологий у звезд не нашлось и они все вместе призвали телезрительниц быть внимательными к своему здоровью.

А вы следуете советам Елены Малышевой?