КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Олеся Судзиловская научилась использовать помаду вместо теней

По словам актрисы, эффект от такого макияжа потрясающий.

Олеся Судзиловская научилась использовать помаду вместо теней
Олеся Судзиловская/instagram.com/olesya_sudzilovskaya/

Актриса Олеся Судзиловская поделилась в своем блоге бьюти-секретом нестандартного, но очень эффектного макияжа. Оказывается, вместо привычных теней звезда научилась использовать помаду или блеск для губ. Как заверяет Олеся, лицо сразу выглядит невероятно ухоженным.

Итак, нужно взять большую кисть и нанести на складку верхнего века немого помады. Обязательно той же, что вы планируете использовать для губ.

«Этот прием визуально почти незаметен, но, при этом отлично «связывает» макияж. Поначалу действие это меня просто шокировало, позже привело в неописуемый восторг», — призналась она.

В качестве экспресс-макияжа можно использовать бальзам для губ, но обязательно густой, чтобы не растекался. Для этого нужно вначале накрасить ресницы, а бальзам нанести по всему верхнему веку.

И еще один бьюти-секрет от звезды. Помаду или блеск на губах она растушевывает пальцем, уделяя особое внимание контуру. Такой макияж выглядит манящим, рождая эффект зацелованных губ.

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Олеся Судзиловская научилась использовать помаду вместо теней
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