КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Андреева предложила вариант бюджетной маски для лица

В это трудно поверить, но телеведущей уже 57 лет.

Андреева предложила вариант бюджетной маски для лица
Екатерина Андреева/instagram.com/ekaterinaandreeva_official/

Телезвезде Екатерине Андреевой через три года исполнится 60, а выглядит она лет на 20 моложе. Оставаться красивой и молодой долгие годы ей помогает рациональное питание и небольшие бьюти-секреты, которыми она делится со своими подписчиками в Instagram.

Один из них – клубника. Ягоду Андреева не только ест, но и делает из нее маску.  У нее очень простой принцип: «Все что не доела, намажу на лицо».

Клубнику нужно просто размять и нанести в чистом виде на кожу, примерно, как это делала героиня Ирины Муравьевой в фильме «Москва слезам не верит».

По словам ведущей, в ягоде содержится много меди, которая стимулирует выработку коллагена. А он, в свою очередь, обеспечивает упругость и эластичность кожи, сохраняя ее красоту на долгое время. Также клубника богата такими витаминами как А и Е, которые помогает коже бороться с токсинами.

Андреева подчеркнула, что безобидная доза этой ягоды – 300 граммов, это примерно одна пиала. И, конечно, речь идет о сезонной ягоде, а не замороженной.

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Екатерина Андреевазвездаклубникамаскамаска для лицателеведущая

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Андреева предложила вариант бюджетной маски для лица
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