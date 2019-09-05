Андреева предложила вариант бюджетной маски для лица

В это трудно поверить, но телеведущей уже 57 лет.

Телезвезде Екатерине Андреевой через три года исполнится 60, а выглядит она лет на 20 моложе. Оставаться красивой и молодой долгие годы ей помогает рациональное питание и небольшие бьюти-секреты, которыми она делится со своими подписчиками в Instagram.

больше по теме Риск и эйфория: Екатерина Андреева прыгнула над пропастью в Исландии Своим снимком телеведущая призвала подписчиков в Instagram двигаться вперед.

Один из них – клубника. Ягоду Андреева не только ест, но и делает из нее маску. У нее очень простой принцип: «Все что не доела, намажу на лицо».

Клубнику нужно просто размять и нанести в чистом виде на кожу, примерно, как это делала героиня Ирины Муравьевой в фильме «Москва слезам не верит».

По словам ведущей, в ягоде содержится много меди, которая стимулирует выработку коллагена. А он, в свою очередь, обеспечивает упругость и эластичность кожи, сохраняя ее красоту на долгое время. Также клубника богата такими витаминами как А и Е, которые помогает коже бороться с токсинами.

Андреева подчеркнула, что безобидная доза этой ягоды – 300 граммов, это примерно одна пиала. И, конечно, речь идет о сезонной ягоде, а не замороженной.