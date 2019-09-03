КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Семчев назвал три продукта, благодаря которым похудел на 100 килограммов

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro 50-летний заслуженный артист признался, что чередует три основных блюда.

Семчев назвал три продукта, благодаря которым похудел на 100 килограммов
Людмила Стрижнова/КП

Звезда фильмов «Последний богатырь», «День выборов», 50-летний Александр Семчев давно прославился в кино «добродушным толстяком». А потому зрители и коллеги буквально ахнули, когда на открытии нового театрального сезона увидели того на 100 килограммов меньше. А это, на минуточку, половина его прежнего веса.

Любопытно, что актер сознательно перешел на здоровое и диетическое питание. И теперь чередует три основных блюда — курицу на пару, индейку и рыбу. На гарнир же ест свежие овощи.

«Уменьшайте порции, пейте воду для усиления метаболизма, и чередуйте куриную грудку с индейкой, рыбой», — признался Семчев в интервью Teleprogramma.pro.

Актер даже скачал специальное приложение, чтобы вести подсчет калорий. А вот обращаться к врачам и психологам в данной ситуации ему показалось бессмысленным.

«Мотивация нужна, но еще больше помогает один раз хорошенько на себя рассердиться», — добавил он.

При этом, Семчев не боится «потерять амплуа», а с ним и востребованность. Главное, считает Александр, это «нутро и харизма», а они остались.

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Александр Семчевзвездные диеты

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Семчев назвал три продукта, благодаря которым похудел на 100 килограммов
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