КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

В день 66-летия Проклова рассказала, что помогает ей оставаться в форме

День рождения актриса отметит в кругу близких ей людей.

В день 66-летия Проклова рассказала, что помогает ей оставаться в форме
Елена Проклова/globallookpress.com

Сложно поверить, но очаровательной актрисе Елене Прокловой 2 сентября исполнилось 66 лет. В интервью Teleprogramma.pro она рассказала, как долгие годы ей удается сохранять бодрость и красоту.

Актриса призналась, что к возрасту относится спокойно. Оставаться красивой и подтянутой ей помогает системный уход за собой.

Звезда экрана не истязает себя физическими нагрузками или какими-то сложными диетами. В летнее время она много плавает и каждый день обязательно делает массаж. По ее мнению, это хорошо укрепляет здоровье.

Однако главным секретом своего замечательного самочувствия и отличного внешнего вида Елена Проклова считает любовь к жизни. Она мечтает, строит планы на будущее, занимается в свободное время любимыми делами, поэтому ей хочется быть красивой, желанной и счастливой.

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В день 66-летия Проклова рассказала, что помогает ей оставаться в форме
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