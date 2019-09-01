КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

46-летняя Высоцкая не комплексует из-за мимических морщин

Актриса поделилась в Instagram свежим селфи без макияжа.

46-летняя Высоцкая не комплексует из-за мимических морщин
Юлия Высоцкая (Фото: Globallookpress.com)

46-летняя Юлия Высоцкая не комплексует из-за мимических морщинок и возрастных изменений кожи. В Instagram актриса опубликовала свежее селфи без макияжа. Телеведущая предпочитает демонстрировать «естественные» кадры без ретуши. Так, у супруги 82-летнего Андрея Кончаловского появились гусиные лапки в уголках глаз, носогубные складки. Ранее Юлия призналась, что ее мужу нравятся «умытые лица». В одном из интервью Высоцкая рассказала: она относит себя к тем женщинам, для которых мужчина должен быть Богом.

От Андрея Кончаловского телеведущая родила двоих детей: дочь Марию и сына Петра. Еще шесть лет назад режиссер попал в ДТП во Франции. В автомобиле вместе с Андреем Сергеевичем находилась его дочка. Девочка получила серьезные травмы и была доставлена в больницу. Медики ввели ее в состояние искусственной комы. Близких друг режиссера — композитор Эдуард Артемьев — утверждает, что Кончаловский до сих пор винит себя в случившемся.

Юлия Высоцкая показала мимические морщинки (Фото: Instagram.com/juliavysotskayaofficial)

Супруги старательно избегают всех вопросов о нынешнем состоянии Маши. Юлия Высоцкая вернулась к съемкам. Она вела программу «Жди меня», после чего ее место заняла Татьяна Арнтгольц. Актриса много путешествует в компании возлюбленного, опровергая все слухи и домыслы о разладе в семье.

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Андрей КончаловскийЗвездные детиЮлия Высоцкая

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46-летняя Высоцкая не комплексует из-за мимических морщин
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