Сон и крема: Кожевникова рассказала, как ухаживает за кожей лица

Мария Кожевникова не так давно показала свою маму Маргариту. Поклонники поразились тому, как молодо выглядит родительница артистки. Также они поняли, благодаря чьим генам девушка в 34 года выглядит гораздо моложе многих своих ровесниц. На отдыхе в Испании она отказалась от макияжа. На пляже она предпочитает лишь наносить крем на лицо, чтобы не обгореть. Примечательно, что кожа многодетной мамы выглядит идеально гладкой.

После многочисленных вопросов Мария решила раскрыть свой секрет. Она опубликовала фото без макияжа, продемонстрировав чистую кожу без грамма косметики, и рассказала, как за ней ухаживает. Актриса отметила, что любит делать «честные» снимки и в повседневной жизни редко красится. Она подчеркнула, что любит ощущение «чистоты и легкости». По словам звезды, в основном ее кожа сияет здоровьем из-за правильного образа жизни. Кожевникова всегда высыпается, не курит и не пьет. В остальном помогают генетика и уход.

«Я не сторонник дорогой косметики, некоторые не верят, но я реально пользуюсь доступными для многих кремами, от лакричного крема за 92 рубля (зимой, для моей кожи просто бомба), до люксовых фирм. Пришла к выводу, что особой разницы, я сейчас не вижу. Пока мне было нужно только увлажнение и с этим справлялись, как и недорогие крема, сыворотки, маски, так и косметика с „золотом, чёрной икрой, бриллиантовой пылью“ и всякой другой маркетинговой фигней», — поделилась девушка.

При этом она добавила, что часто пробует разные крема, чтобы кожа не привыкала к одному продукту. Также Мария поступает и со средствами по уходу за волосами. Она не стала скрывать, что посещает косметолога. В салонах актриса предпочитает делать процедуры BeautyTek (помогает бороться с морщинами) и карбокситерапия (специальная инъекция для стимуляции синтеза коллагена и эластина). Поклонники поблагодарили звезду за откровенность.

А как вы ухаживаете за своей кожей?