КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Федорова продемонстрировала свое лицо после посещения косметолога

Обладательница титула «Мисс Вселенная» призналась, что ей помогают поддерживать кожу упругой и красивой.

Федорова продемонстрировала свое лицо после посещения косметолога
Оксана Федорова. фото: globallookpress.com

Оксана Федорова в 25 лет стала победительницей престижного конкурса красоты. С тех пор прошло больше 15 лет, а девушка совсем не изменилась. Поклонники гадают, как ей удается оставаться стройной, а также так молодо выглядеть. Более того, она всегда одевается элегантно и со вкусом. Своим поклонникам знаменитость дает советы на разные темы, включая моду. Звезда уже успела рассказать, какие вещи лучше сочетать летом, и показала несколько стильный образов.

Перед важным мероприятием Оксана наведалась к косметологу. Она призналась, что именно специалисты в индустрии красоты помогают ей поддерживать молодость кожи. Работник клиники провела одну из омолаживающих процедур. Кожа девушки сначала покраснела, а потом вновь стала обычного цвета. Федорова продемонстрировала результат после процедуры.

«Кожа мягкая такая, нежная, нежная. Все как-будто натянулось! Здорово! Мне очень нравится! Кожа потрясающая», — похвасталась знаменитость.

Она показала свое идеально гладкое лицо. Поклонникам тоже понравился эффект от процедуры. Правда, некоторые считают, что Оксане вовсе не нужно ходить к косметологу. «Оксаночка, ты как всегда красотка!», «Самая очаровательная, милая, умная, и как всегда строгий стильный вкус в одежде», «Зачем вам это?! Вы и так прекрасны», «Но только скульптурная композиция в бронзе или камне, сохранит вашу красоту на века», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Федорова девять лет счастлива в браке с сотрудником Администрации Президента РФ Андреем Бородиным. Ему она подарила сына Федора и дочь Елизавету. Девушка редко публикует семейные снимки, но не так давно она сделала исключение. Оксана показала фото с мужем и отметила, что благодаря ему стала заниматься боксом, окунаться в прорубь и ходить босиком по снегу.

А какие процедуры делаете вы, чтобы сохранить молодость?

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Косметические процедурыкрасота и молодостьОксана Федорова

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Федорова продемонстрировала свое лицо после посещения косметолога
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