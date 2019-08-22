Федорова продемонстрировала свое лицо после посещения косметолога

Оксана Федорова в 25 лет стала победительницей престижного конкурса красоты. С тех пор прошло больше 15 лет, а девушка совсем не изменилась. Поклонники гадают, как ей удается оставаться стройной, а также так молодо выглядеть. Более того, она всегда одевается элегантно и со вкусом. Своим поклонникам знаменитость дает советы на разные темы, включая моду. Звезда уже успела рассказать, какие вещи лучше сочетать летом, и показала несколько стильный образов.

Перед важным мероприятием Оксана наведалась к косметологу. Она призналась, что именно специалисты в индустрии красоты помогают ей поддерживать молодость кожи. Работник клиники провела одну из омолаживающих процедур. Кожа девушки сначала покраснела, а потом вновь стала обычного цвета. Федорова продемонстрировала результат после процедуры.

«Кожа мягкая такая, нежная, нежная. Все как-будто натянулось! Здорово! Мне очень нравится! Кожа потрясающая», — похвасталась знаменитость.

Она показала свое идеально гладкое лицо. Поклонникам тоже понравился эффект от процедуры. Правда, некоторые считают, что Оксане вовсе не нужно ходить к косметологу. «Оксаночка, ты как всегда красотка!», «Самая очаровательная, милая, умная, и как всегда строгий стильный вкус в одежде», «Зачем вам это?! Вы и так прекрасны», «Но только скульптурная композиция в бронзе или камне, сохранит вашу красоту на века», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Федорова девять лет счастлива в браке с сотрудником Администрации Президента РФ Андреем Бородиным. Ему она подарила сына Федора и дочь Елизавету. Девушка редко публикует семейные снимки, но не так давно она сделала исключение. Оксана показала фото с мужем и отметила, что благодаря ему стала заниматься боксом, окунаться в прорубь и ходить босиком по снегу.

А какие процедуры делаете вы, чтобы сохранить молодость?