Семенович рассказала, что ей удалось похудеть на три килограмма

На странице Анны Семенович в социальной сети появилось видео, на котором она, счастливая и похорошевшая, радостно рассказывает подписчикам, что ей удалось похудеть на 3 килограмма. Видео певица записала на Красной площади. Видимо, процесс потери веса проходит не так просто, поэтому Семенович попросила поклонников о моральной поддержке.

«Вот я такая счастливая, вся в бабочках, гуляю по Москве. А знаете, почему? Я постройнела на 3 килограмма. Осталось еще целых два. Мне интересно, среди моих подписчиков есть те, которые худеют на диетах, и те, которые едят и не толстеют? Напишите, ЗОЖ-ники, чтобы я вам позавидовала» — обратилась к фанатам певица.

«Ем много, часто и разное. Ни дня без помидоров. Возможно, в этом мой секрет»,«Ем и плачу, так как на диеты не хватает силы воли», «Есть женщины, которым не надо худеть, как, например, Анна. Вам идет быть пышечкой», — по-разному ответили Семенович подписчики.

Напомним, Анна не раз сидела на диетах, во время одной из них ей удалось избавиться от 15 килограммов лишнего веса. Семенович старалась не есть жирное и жареное, а несколько раз в неделю устраивала разгрузочные дни на яблоках или креветках.