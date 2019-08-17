37-летняя Дубцова призналась, что не комплексует из-за фигуры

37-летняя Ирина Дубцова не скрывает: она вполне довольна своей фигурой и внешностью. При этом не так давно выпускницу «Фабрики звезд» расстраивали нелицеприятные высказывания и критика. С возрастом певица научилась не обращать внимание на мнение хейтеров. Сейчас артистка не видит повода для переживаний, когда кто-то указывает ей на несовершенства или напоминает о лишнем весе.

По словам певицы, после того, как она родила сына Артема, у нее появились проблемы с гормональным фоном. Именно из-за этого знаменитость никак не могла сбросить набранные за время беременности килограммы, несмотря на правильное питание. Дневной рацион Дубцовой состоит из овощей, рыбы, курицы и трав. Певица равнодушна к мясным блюдам.

Ирина призналась, что ей нравится любоваться удачными снимками стройных девушек. Сама же певица не готова изнурять себя бесполезными диетами ради мнимых стандартов красоты. Этой же точки зрения придерживается и российская супермодель Ирина Шейк. Манекенщица часто позволяет себе полакомиться любимыми блюдами, не подсчитывая калории. Знаменитость уверена, что бессмысленно питаться одной «маковой росой», после чего любой срыв может привести к набору веса.