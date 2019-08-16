КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Довлатова назвала продукты, которые всегда есть в ее холодильнике

45-летняя радиоведущая не может жить без сметаны и сыра.

Довлатова назвала продукты, которые всегда есть в ее холодильнике
https://www.instagram.com/alla_dovlatova/

В свой 45-й день рождения Довлатова решилась на откровения. Звезда, не любящая диеты, описала содержимое собственного холодильника. И, как оказалось, в нем немало жирной пищи.

В частности, Алла не представляет собственный рацион без «молочки».

«Например, всегда есть под рукой сметана и сыр, — рассказала звезда эфира. — Люблю добавлять молоко в чай и кофе ».

Многодетная мама добавила, что всегда запасается овощами, как свежими, так и тушеными. И ест их со стейками.

«Я мясоедка», — объясняет она. Летом же на полке оказываются еще и арбузы, так как звезда уделяет большое внимание витаминам.

Напомним, раннее Довлатова призналась, что регулярно посещает и салоны красоты, проводя в них по два, а то и три часа.

«У меня и косметолог, и массаж, и маникюр, и педикюр, и прическа… таким образом, я за два часа успеваю сделать все», — заметила радиоведущая в  интервью «Телепрограмме».

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Алла Довлатовабыстрая диетазвездные диетыЗвездный стиль

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Довлатова назвала продукты, которые всегда есть в ее холодильнике
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