Медицинские технологии в домашнем уходе: профессиональная косметология стала доступнее

В российских аптеках продаются кремы, способные отсрочить омолаживающие процедуры у косметолога. Мы разобрались, как именно работает крем Librederm и как на женскую красоту влияет правильная упаковка.

«Волшебной таблетки красоты не существует», — думала наша редакция до этого обзора. Но после тестирования гиалуронового крема от Librederm можем сказать, что компания максимально приблизилась к созданию той самой «волшебной пилюли» и по составу, и по эффекту после применения.

Давайте разбираться, как работает крем и почему 50% успеха стоит за упаковкой.

Перед использованием и тестированием мы внимательно изучили состав. Как и указано в названии, в составе есть гиалуроновая кислота. Многие знакомы с этим веществом по общению с косметологом. Специалисты практикуют инъекции «гиалуронки», чтобы добиться омолаживающего эффекта у пациентов.

Как утверждают производители Librederm, они нашли способ доставки активного компонента в глубокие слои кожи. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота в креме проникает сквозь барьеры, образованные мембранами клеток, и восполняет дефицит в глубоких слоях кожи. Поэтому крем рекомендуют уже с 25 лет — возраста, когда в организме замедляется выработка собственной гиалуроновой кислоты.

Упаковка сломана?!

Состав понравился. Но крем не выдавливается! Решили, что упаковка бракованная, но увидели наклейку «вакуумный флакон». Оказалось, что у Librederm не только составы средств приближены к профессиональным косметологическим препаратам, но и упаковку они используют аналогичную медицинским.

Секрет флакона

Если присмотреться, сквозь полупрозрачный пузырек крема видно, что в нем нет трубочки. Поэтому многие покупательницы, как и мы, думают, что упаковка бракованная или сломанная. Но в вакуумной упаковке это трубочка не нужна!

Крем во флаконе изолирован от воздуха, а выдавливается из бутылочки за счет работы вакуумного поршня. Именно такие применяют в медицине.

Как заставить крем «выйти наружу»?

Да, с новыми технологиями Librederm придется приложить чуть больше усилий. А точнее, примерно на 15 секунд больше, чем с обычным флаконом. Встряхните вакуумную бутылочку и нажмите несколько раз на дозатор. Вы должны как бы «прокачать» поршень. После этого крем спокойно выдавливается.

Важно! Вскрывать флакон или откручивать дозатор не надо. Вернуть всё «на место» точно не получится, так как вакуумная упаковка закрывается под большим давлением на заводе.

Как упаковка работает на вашу красоту?

Вакуумная упаковка Librederm защищает средство от внешних воздействий, таких, как свет и перепады температуры, поэтому свойства крема остаются неизменны в течение всего курса применения. Представьте, будто крем только что произвели в лаборатории и сразу доставили вам, сохранив 100% полезных качеств.

Еще приятный бонус упаковки состоит в том, что она произведена из пластика, который не вступает в реакции с кремом. Это значит, что микрочастицы пластика точно не попадут в крем, как происходит с другими менее качественными продуктами.

Кроме того, что на состав крема влияет среда, так ещё и мы сами можем усугубить положение. Вспомните, как крем из баночки попадает на кожу лица? Мы берем немного крема пальцами из банки. Так в косметическое средство попадают бактерии, что потом может привести к высыпаниям. Медицинская упаковка крема Librederm гигиенична, и у болезнетворных бактерий нет шансов попасть в крем.

Финальный плюс — экономичность. Благодаря конструкции флакона крем используется до последней капли. Вы разрезаете тюбики, чтобы добраться до последних капель крема? Забудьте про «бабушкин метод». Вакуумная упаковка позволяет использовать крем до последней капли.

Крем в действии

Мы много времени уделили составу и упаковке, потому что хотим быть уверены, что советуем косметику хорошего качества.

«Базовые характеристики» крема достойные, пользоваться им приятно. У гиалуронового крема Librederm легкая текстура и нет раздражающих отдушек. Он легко впитывается, не стягивает кожу и не оставляет ощущения липкости после применения. Крем комфортно наносится, как базовое средство под дневной макияж, сразу устраняет морщинки и проявления сухости.