Многодетная Мария Порошина поделилась диетой после родов

45-летняя Мария Порошина в январе в пятый раз стала мамой. У актрисы есть 23-летняя дочь Полина от актера Гоши Куценко. Знаменитость до сих пор тесно общается с экс-возлюбленным, который помогает ее справляться с бытовыми вопросами. От Ильи Древнова она родила трех дочек: старшая Серафима помогает маме заботиться о сестричках и братике, в семье также подрастают девятилетняя Аграфена и трехлетняя Глафира. Примечательно, что актриса до сих пор не назвала имя нового избранника, которому она подарила сына Андрея. Малышу уже исполнилось семь месяцев.

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В недавнем интервью Мария поделилась секретом стройной фигуры. По словам актрисы, избавиться от лишнего веса, который она набрала за время пятой беременной, ей помогла собственная система питания, под названием «90 дней».

В течение этого времени Порошина питалась, чередуя по четыре дня белковый рацион (мясо с овощами), крахмальный (картошка или рис с овощами), углеводный (пицца, макароны, пирожки) и фруктовый.

«В обед ешь большую порцию, на ужин половину», — приводит «Антенна-телесемь» слова Марии Порошиной.

Каждое утро актриса выпевала стакан теплой воды. И каждый 29-й день отказывалась от тяжелой пищи, благодаря чему ей удалось очистить организм от токсинов.