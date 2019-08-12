КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

67-летняя Ирина Аллегрова раскрыла секрет, как хорошо выглядеть

Певица призвала быть добрее и никому не завидовать.

67-летняя Ирина Аллегрова раскрыла секрет, как хорошо выглядеть
Ирина Аллегрова/instagram.com/irinaallegrova.ru/

Императрица отечественной эстрады Ирина Аллегрова в свои 67 лет выглядит моложе. И никто этому давно не удивляется, о ее возрасте вспоминают лишь в дни рождения.

Певица не раз говорила, что не делала пластических операций, а держать себя в форме ей помогают физические нагрузки и активность на сцене.

Ирина Аллегрова выложила на своей странице в Instagram видео, где показан отрывок из ее интервью, которое она давала некоторое время назад. Когда именно, определить сложно, ведь певица не меняется. Она всегда в одном весе, с одной укладкой и макияжем, с неизменной улыбкой на лице.

В этом интервью она призналась, что ее часто спрашивают, как хорошо выглядеть, мол, раскройте секрет.

«Будьте добрее и никогда никому не завидуйте. И быть естественной», — лаконично ответила Аллегрова.

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67-летняя Ирина Аллегрова раскрыла секрет, как хорошо выглядеть
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