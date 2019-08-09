Маликова дала советы, как правильно заниматься спортом в отпуске

Сторонница здорового образа жизни Инна Маликова не дает себе расслабиться даже на отдыхе. На своей странице в Instagram Инна опубликовала фото в спортивном костюме рядом с тренажерами. Спортом певица занимается не в спортивном зале, а на воздухе.

В комментарии Инна подробно написала о том, как, по ее мнению, нужно тренироваться в отпуске. Маликова считает, что не стоит перегружать себя на отдыхе. Все должно быть в удовольствие. «30–40 минут всегда можно найти, и легкой тренировки вполне достаточно для того, чтобы держать себя в привычной форме. Стараюсь очень много гулять, дышать свежим воздухом и ежедневно проходить по 7–8 км по холмистой местности. Иногда перехожу на бег. Когда погода позволяет, обожаю заниматься на улице», — поделилась артистка.

Как справедливо заметила певица, кто хочет — ищет возможности, кто не хочет — отговорки. Маликова призналась, что самая простая лавочка может стать для нее тренажером.

Кстати, для интернет-пользователей Инна провела целый мастер-класс на тему, как много разных упражнений можно делать на скамейке или лавочке. Она показала, как с применением простейшего «оборудования» делать отжимания, подъемы ног, прыжки и выпады.