Ирина Нельсон призналась, что уже двадцать лет не ест мясо

Солистка группы «Рефлекс» Ирина Нельсон стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии она рассказала, что много внимания уделяет своему здоровью. Надо отметить, что 47-летняя исполнительница находится в прекрасной форме.

«Я уже двадцать лет не ем мяса. При этом прекрасно себя чувствую. Я очень много работаю», — сказала она. Отметим, что основной рацион в питании Ирины Нельсон уже много лет составляют фрукты, овощи и бобовые.

Исполнительница отметила, что примерно пять лет назад пробовала колоть ботокс. Однако эта процедура пришлась ей не по душе и она от нее отказалась. «Вы можете увидеть по моим морщинкам, что я не пользуюсь уколами красоты. Я регулярно занимаюсь спортом. Надо всего лишь правильно питаться, и тогда ваша молодость будет счастливой и длинной. Не советую вам все время бегать по косметологам», — заявила певица.

Отметим, что еще одно давнее увлечение Нельсон – йога. Ей она уделяет по несколько часов в день. «Я смогла докопаться до сути этого учения. Много лет назад уезжала в Америку записывать англоязычный альбом и решила получить образование в области йоги. Сейчас имею полное право преподавать», — сказала Ирина Нельсон.