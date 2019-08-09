КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Ирина Нельсон призналась, что уже двадцать лет не ест мясо

По словам певицы, она прекрасно себя чувствует.

Ирина Нельсон призналась, что уже двадцать лет не ест мясо
Ирина Нельсон давно отказалась от мяса/globallookpress.com

Солистка группы «Рефлекс» Ирина Нельсон стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии она рассказала, что много внимания уделяет своему здоровью. Надо отметить, что 47-летняя исполнительница находится в прекрасной форме.

Ирина Нельсон. Фото
Ирина Нельсон давно отказалась от мяса/globallookpress.com

«Я уже двадцать лет не ем мяса. При этом прекрасно себя чувствую. Я очень много работаю», — сказала она. Отметим, что основной рацион в питании Ирины Нельсон уже много лет составляют фрукты, овощи и бобовые.

Исполнительница отметила, что примерно пять лет назад пробовала колоть ботокс. Однако эта процедура пришлась ей не по душе и она от нее отказалась. «Вы можете увидеть по моим морщинкам, что я не пользуюсь уколами красоты. Я регулярно занимаюсь спортом. Надо всего лишь правильно питаться, и тогда ваша молодость будет счастливой и длинной. Не советую вам все время бегать по косметологам», — заявила певица.

Отметим, что еще одно давнее увлечение Нельсон – йога. Ей она уделяет по несколько часов в день. «Я смогла докопаться до сути этого учения. Много лет назад уезжала в Америку записывать англоязычный альбом и решила получить образование в области йоги. Сейчас имею полное право преподавать», — сказала Ирина Нельсон.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваАмерикаГруппа "Рефлекс"Ирина Нельсон

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Ирина Нельсон призналась, что уже двадцать лет не ест мясо
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