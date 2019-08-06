КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Надя Ручка рассказала, как ей удалось не поправиться после родов

В 2017 году певица тайно вышла замуж за сотрудника нефтяной компании Дениса Боярко.

Надя Ручка рассказала, как ей удалось не поправиться после родов
Надя Ручка без ума от супруга/globallookpress.com

Певица Надя Ручка, получившая широкую известность благодаря тринадцатилетней работе в группе «Блестящие», в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о жизни с мужем. В 2017 году она тайно вышла замуж за сотрудника нефтяной компании Дениса Боярко. К тому времени она уже была беременна и вскоре родила сына Льва.

Надя Ручка с сыном. Фото
Надя ручка сильно похудела после родов/globallookpress.com

«Мы познакомились на дне рождения общих друзей. Мне тогда было очень скучно и компания не нравилась. Но тут пришел Денис и все изменилось. С этого момента и началось наше сближение», — сообщила она.

По словам Ручки, сейчас она безумно счастлива с любимым человеком. При этом она бы хотела, чтобы в их семье еще были дети.

Певица призналась, что в ее жизни встречались мужчины, в которых она разочаровывалась. Она сказала, что некоторые вели себя очень некрасиво по отношению к ней.

Также яркая исполнительница сказала, что ей очень тяжело далось грудное вскармливание после родов. «Я пока Леву кормила, очень сильно высохла. Меня буквально ветер с ног сносил. Он все время хотел есть. Напоминал мне пылесос. Поэтому я и не поправилась. Кроме того, всю беременность я ездила в бассейн, где занималась аквааэробикой», — рассказала звезда.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваГруппа "Блестящие"Денис БояркоНадя Ручка

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Надя Ручка рассказала, как ей удалось не поправиться после родов
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