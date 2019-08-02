КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

48-летняя Кудрявцева показала, с помощью чего продлевает молодость

Супруга хоккеиста Игоря Макарова тщательно следит за внешностью.

48-летняя Кудрявцева показала, с помощью чего продлевает молодость
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Лера Кудрявцева старше мужа, хоккеиста Игоря Макарова, на шестнадцать лет. Однако значительная разница в возрасте не помешала супругам построить гармоничные отношения и завести общего ребенка — дочку Марию. Телеведущая во второй раз стала мамой, когда ей исполнилось 47 лет. Малышка появилась на свет в августе 2018 года.

В эфире программы «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева призналась, что никогда не простит мужу измену. Если телеведущая узнает о неверности избранника, то тут же подаст на развод. С рождением дочери возлюбленная Игоря Макарова стала больше времени уделять домашним. Всем вечеринкам и светским раутам теледива предпочитает вечер в компании мужа и малышки.

Лера Кудрявцева тщательно следит за своей внешностью (Фото: Instagram.com/leratv)

При этом Лера успевает посещать салоны красоты. Телеведущая раскрыла секрет своего омоложения, опубликовав в Stories любопытные кадры. Как выяснилось, возлюбленная спортсмена увлеклась восточной практикой, отдав предпочтение процедуре под названием Широдара: «широ» означает голова, а «дара» — поток.

Телеведущая увлеклась восточными практиками (Фото: Instagram.com/leratv)

Для массажа лица используется подогретое масло, которое тонкой струей проливают на нужные точки на лбу и область «третьего глаза». Процедура направлена не только на омоложение и оздоровление, но и на расслабление.

Напомним, день рождения Лера Кудрявцева отметила в Майами. На отдыхе возлюбленная Игоря Макарова критически оценивала свою внешность, жалуясь подписчикам на несовершенства фигуры. В комментариях к снимкам телеведущая отметила, что, как и многие, она мечтает всегда оставаться молодой и красивой.

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48-летняя Кудрявцева показала, с помощью чего продлевает молодость
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