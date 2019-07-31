КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

«Не жрать – подходит не всем»: Ангарская раскрыла свой метод похудения

Актриса уже рассталась с 30 кг и останавливаться на достигнутом не собирается.

«Не жрать – подходит не всем»: Ангарская раскрыла свой метод похудения
Надежда Ангарская/instagram.com/p/B0i4VuLFOED/

Звезда женского юмористического шоу Comedy Woman Надежда Ангарская поделилась с подписчиками авторской методикой похудения, которая состоит всего из трех пунктов. Именно благодаря им актриса смогла сбросить 30 кг.

Как считает Ангарская, лучший способ похудеть на все времена — это «не жрать». Ведь именно его придерживалась прославленная русская балерина Майя Плисецкая. Но, увы, метод подходит далеко не всем. Кто-то не может по состоянию здоровья, у кого-то силы воли не хватает, а на кого-то он почему-то не действует. Поэтому Ангарская предложила свою методику.

«Во-первых, на обед съедаем белок размером с ладонь, углеводы размером с кулак и клетчатку — сколько влезет. Во-вторых, запомните: бесполезно обматывать себя целлофаном во время тренировок. Жир не выплавится, а вот кукушка может поехать от перегрева. Лучше занимайтесь регулярно. В-третьих, если в вас много лишней воды, пейте! Серьезно, пейте. Но мелкими глотками и между подходами в упражнениях», — рассказала она.

Актриса также подчеркнула, что физической нагрузкой нужно заниматься под присмотром тренера, чтобы не нанести вред организму.

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«Не жрать – подходит не всем»: Ангарская раскрыла свой метод похудения
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