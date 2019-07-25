Бейонсе раскрыла детали диеты после рождения близнецов

Два года назад у дочери Бейонсе и Jay-Z Блю Айви появились младшие брат и сестра. В одной из клиник Нью-Йорка певица родила близнецов Сэра и Руми. За время беременности артистка набрала немало лишних килограммов, но, к удивлению поклонников, вскоре вышла на сцену почти в идеальной форме.

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Недавно многодетная мама поделилась секретами похудения. По словам 37-летней Бейонсе, она села на диету, когда увидела на весах цифру в 80 килограммов. Избавиться от набранного веса ей было нелегко, она чувствовала, будто находится не в своем теле.

«Предстоит долгий путь… Давай осилим его», – сказала себе звезда.

Бейонсе прошла два 22-дневных курса известного в Голливуде диетолога и тренера Марко Борхеса. В дополнение к репетициям и тренировкам она очистила организм, исключив из рациона мясо и другую пусть любимую, но вредную пищу – выпечку и куриные крылышки. Как призналась артистка, ее диета была низкокалорийной. Она ела рыбу, овощные супы, салаты, смузи, восполняя недостаток белка протеиновыми батончиками, пила много воды.

Результат оказался потрясающим. По словам Бейонсе, большую часть ненужных килограммов она сбросила именно благодаря своей диете.