Елизавета Боярская раскрыла свой секрет красоты

Елизавета Боярская в свои 33 года может дать фору многим ровесницам. Актриса всегда обладала стройной фигурой. И это при том, то она является мамой двоих детей. Мужу Максиму Матвееву она подарила сыновей — Андрея и Григория. После вторых родов прошло чуть больше полугода, а девушка уже вернулась в дородовую форму. На снимках она демонстрирует точеную фигуру в легких платьях и безупречную гладкую кожу.

24 июля Боярская решила раскрыть свой секрет красоты. Она рассказала, как ухаживает за кожей лица. По словам актрисы, из-за профессии ее кожа подвергается различным воздействиям.

«И часто после таких экзекуций лицу требуется серьезное восстановление, особенно для чувствительной кожи, как у меня. Необходимо поддержать естественные процессы обновления. В таких случаях меня не раз спасал концентрат La Mer», — поделилась девушка.

Елизавета отметила, что это средство оказывает мощный укрепляющий эффект, способствуя сокращению покраснений и других признаков воспаления, а также улучшает текстуру кожи.

«В повседневной жизни я минимально пользуюсь косметикой и отдаю предпочтение уходовым средствам, ведь именно они помогают мне поддерживать кожу в хорошем состоянии. Для себя могу отметить, что при постоянном применении кожа становится более бархатистой. А для любителей макияжа — это прекрасное средство, которое заменит вам базу под мейк», — добавила артистка.

На новом фото она продемонстрировала свою гладкую кожу. Поклонники признались, что и без макияжа Боярская выглядит превосходно. Многие даже считают ее эталоном красоты. А женщины не стали скрывать, что стараются подражать стилю актрисы.