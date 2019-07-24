Косметолог Марта Орлова оценила пластические операции Распутиной

По словам специалиста, звезда очень сильно поработала над своей внешностью.

Известный косметолог Марта Орлова заявила, что певица Маша Распутина явно переборщила с пластическими операциями. Как отметила специалист, последние фотографии исполнительницы говорят о большом количестве хирургических вмешательств.

«Последние фото Маши Распутиной наводят на мысль о многочисленных операциях по изменению формы носа и постоянном использовании больших объемов филлеров. Это инъекционный препарат, который используется для коррекции контура лица», — заявила Орлова.

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Как сказала косметолог, сейчас у звезды чересчур вздернут и заострен кончик носа. Лицо же стало после всех хирургических вмешательств чересчур объемным, сообщает «Комсомольская правда».

Между тем ранее Маша Распутина признавалась, что она действительно прибегала к пластике. Причем, как она уверяет, все женщины рано или поздно к этому приходят. Как говорила исполнительница, те дамы, которые утверждают, что просто «намазались» кремом, откровенно лгут.